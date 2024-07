Écrire les mémoires de la Pessamiushipu

Présentement aux études au doctorat en géographie de l’Université Laval, Chléo Pelletier souhaite cartographier le patrimoine intangible de la rivière Betsiamites, ou Pessamiushipu pour les Innus, et fait appel à la communauté pour recueillir les histoires qui lui permettront d’atteindre son but.

” Mon objectif est de créer une ” story map ” pour mettre en valeur les informations qualitatives et l’histoire des Innus de Pessamit “, résume Chléo Pelletier.

Sur la rivière. Courtoisie

La rivière Betsiamites est l’un des trois grands axes d’accès au territoire des communautés du secteur. “Il y a trois rivières importantes qui sont les autoroutes des Pessamiulnuat. Rivière Manikuakanishtuk (Manicouagan), Piletipistuk Shipu (rivière aux Outardes) et Pessamiupshipu (rivière Betsiamites). Ma professeure, Justine Gagnon, a fait son projet de doctorat sur ces trois rivières et il y avait un besoin de poursuivre”, indique Chléo Pelletier.

Le tracé de la rivière Betsiamites, ou Pessamiushipu.

Le Secteur Territoire et Ressources du conseil des Innus de Pessamit et la Chaire de recherche du Canada en tourisme et patrimoine autochtones (Université Laval) collaborent au projet.

Chléo Pelletier pourra bénéficier de l’aide d’une assistante de recherche locale, Annuk St-Onge, de la communauté de Pessamit.

” C’est un coup de chance de l’avoir trouvé et de pouvoir compter sur l’appui d’une femme de la communauté pour la collecte de données, la traduction.”

Les barrages sur la Pessamiushipu datent de 1956 et 1960. ” C’est une des premières rivières où ont été érigés des barrages. L’impact de ceux-ci sur le mode de vie innu sera aussi documenté “, indique Chléo Pelletier.

“Malheureusement il y a moins en moins de personnes aînées qui ont connu la rivière avant les barrages et l’ont arpentée, mais j’aimerais recueillir les témoignages qui se passent de génération en génération .”

Des histoires à raconter sur cette rivière? Contacter Annuk St-Onge via Messenger ou Chléo Pelletier à l’adresse chloe.pelletier.8@ulaval.ca. La cueillette des témoignages s’échelonnera jusqu’à l’automne et le dépôt de la thèse est prévu en 2026.