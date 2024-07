Chicks and Machines | Un terre et mer de passionnées de sports motorisés

Tourisme Côte-Nord compte miser sur un terre et mer de terrains de jeu et non de produits du terroir, pour les épisodes de Chicks and Machines. Il s’agit d’une émission sur le sport motorisé vu par des femmes passionnées, diffusée à RDS.

À défaut d’un projet sur la Route Blanche, mis sur la glace, Tourisme Côte-Nord se tourne vers cette autre avenue pour promouvoir la région. Elle mettra en vedette des femmes passionnées de sports motorisés.

L’équipe de Chicks and Machines devrait tourner sur la Côte-Nord de la mi-juillet, jusqu’à la fin du même mois.

« On veut un terre et mer avec le sport motorisé comme terrain de jeu. On veut pouvoir toucher les différents secteurs (MRC) de la Côte-Nord », souligne Dave Prévéreault, directeur marketing chez Tourisme Côte-Nord.

Son objectif est qu’il y ait une « petite carte postale » en arrière des images qui seront captées.

« On veut mettre en valeur le décor, le sport motorisé et ses femmes passionnées. On est un vecteur pour l’attractivité territoriale », mentionne-t-il.

Deux segments de 12 minutes seront retenus pour deux émissions de Chicks and Machines.

Le concept derrière l’émission est de promouvoir la pratique des sports motorisés (la moto, le VTT, la moto marine, le bateau…) par des femmes qui en sont amoureuses, mais aussi, de leur région.