C’est le retour d’un tournoi de balle-molle à Sept-Îles

Après six ans sans tournoi de balle-molle à Sept-Îles, ce sera maintenant chose du passé. Le Tournoi de balle-molle mixte – Ghislain Ross aura sa première édition les 26, 27 et 28 juillet.

C’est la Ligue de balle intermédiaire de Sept-Îles qui est derrière le projet.

« Ça fait deux ans que ça nous chicote. Il n’y avait plus de tournoi à Sept-Îles, et pas de tournoi mixte dans la région. Ça manquait. On s’est dit : Go! On y va », mentionne Tommy Auger. « On se lance dans l’aventure. »

Il allait de soi pour lui et sa collègue Roxanne Ritchie que le nom de Ghislain Ross, décédé en mars, soit associé au tournoi.

« Ghislain s’occupait de notre équipe des A’s depuis des années. Il n’a pas eu la chance de voir l’équipe de filles qui s’est aussi créée. C’étaitnotre papa. C’est notre façon de l’honorer. Il était tout naturel de lui donner le nom du tournoi », souligne M. Auger.

Le tournoi du dernier week-end de juillet proposera deux classes : Participation et Compétition.

Les règles seront différentes selon la classe. Pour la première, la règlementation ne permettra pas de vol de but ni d’amorti, ce qui sera permis dans l’autre.

« On se colle aux règlements des deux ligues qui sont mixtes, celle des Fonctionnaires (pour la classe Participation) et celle Intermédiaire (pour la catégorie Compétition). « Il y aura cependant quelques modifications », précise-t-il.

L’organisation sent déjà une belle réponse. Plusieurs personnes ont joint la page Facebook du Tournoi de balle-molle mixte de Sept-Îles. La recherche de partenaires et commanditaires est en cours. « La grosse dépense, ce sont les arbitres, après le terrain », indique Tommy Auger.

« Ce qu’on veut, c’est une fin de semaine de sport pour s’amuser », assure-t-il. Le choix du terrain n’est pas encore confirmé, mais le responsable mentionne qu’il n’y aura pas de service de bar et de bouffe pour la première édition. Les profits de la fin de semaine seront remis à l’Association du baseball mineur de Sept-Îles.

L’organisation verra pour d’autres éditions si elle connaît du succès pour sa première année.