140 000 $ pour soutenir les festivals de la région

Le ministère du Tourisme octroie un total de 140 000 $ pour soutenir trois festivals de la Côte-Nord qui se tiendront au courant de l’été.

Tout d’abord, la plus grosse part du gâteau est remise au Festival lnnu Nikamu de Mani-Utenam. L’événement qui se tient à la fin du mois reçoit 100 000 $.

Le Festival Eau Grand Air de Baie-Comeau, qui bat son plein à compter de ce soir, obtient 25 000 $ alors que Vieux-Quai en fête de Sept-Îles se voit octroyer 15 000 $. Ce dernier aura lieu du 11 au 14 juillet.

Chaque année, le programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques soutient plus de 250 événements à travers le Québec, attirant environ 23 millions de participants.

« Les événements sont une occasion privilégiée pour se divertir et faire de nouvelles découvertes dans toutes sortes de domaines. Ils permettent notamment à des artistes émergents et des artistes de renom de profiter d’une vitrine d’exception pour mettre en lumière leur talent, tout en dynamisant l’industrie touristique de la région », commente Kateri Champagne Jourdain, ministre responsable de la Côte-Nord.

« De plus en plus de visiteurs font du Québec leur destination touristique de choix. En ce sens, je suis fier que le gouvernement du Québec apporte son soutien aux festivals et aux événements touristiques de la Côte-Nord, lesquels font vivre aux visiteurs une expérience unique. Ils bonifient l’offre touristique de la région et engendrent des retombées économiques importantes dont nous bénéficions tous », ajoute son collègue, député de René-Lévesque, Yves Montigny.