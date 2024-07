Québec octroie 20 M$ pour le nouvel aréna de Sept-Îles

Le projet d’un nouvel aréna à Sept-Îles fait un bond de géant. Le gouvernement du Québec vient de confirmer une aide de 20 M$.

Rappelons que lors de la campagne électorale en 2022, celle qui était alors candidate, la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain, avait promis une somme de 5 M$.

En décembre 2023, la Ville de Sept-Îles avait déposé une demande au Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) afin d’augmenter ce montant à 20 M$

Le coût du nouvel aréna de Sept-Îles est estimé à 56,6M$. Il viendra remplacer l’aréna Conrad-Parent qui sera démoli.

Le bâtiment pourra accueillir 1 800 personnes (1 500 places assises). On y retrouvera des espaces à bureau pour les organismes et une aire de restauration. Une coursive élargie autour de la patinoire permettra des activités de marche ou de course.