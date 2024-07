Aide de 20 M$ pour un nouvel aréna à Sept-Îles : le projet ira bel et bien de l’avant

L’annonce d’une subvention de 20M$ du gouvernement du Québec pour un nouvel aréna à Sept-Îles est accueillie avec joie et une pointe de soulagement par la municipalité.

« Cette aide financière du gouvernement du Québec nous permet de confirmer que nous allons bel et bien de l’avant avec la construction d’un nouvel aréna, et le plus tôt sera le mieux ! » affirme Denis Miousse, maire de Sept-Îles.

« On savait que le dossier que nous avions déposé au PAFIRSPA (Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air) était très solide et bien documenté, mais on savait aussi que des centaines de projets avaient été déposés partout au Québec et que l’enveloppe globale était limitée », ajoute-t-il.

Malgré l’aide de 20 M$, la Ville de Sept-Îles est toujours à la recherche de financement. Le maire lance l’invitation aux grandes entreprises du milieu à « s’engager financièrement dans ce projet d’envergure qui constituera un atout supplémentaire pour attirer et retenir des familles et des travailleurs dans la région. »

La municipalité rappelle que ce projet est plus que nécessaire étant donné l’état de l’aréna Conrad-Parent, dont les systèmes et les équipements sont complètement vétustes.

« À chaque nouveau bris ou dysfonctionnement du système de réfrigération, on se demande si la réparation sera possible ou s’il faudra fermer l’aréna et priver des centaines de jeunes sportifs de leurs activités », affirme Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles.

Le maire de Sept-Îles conclut en remerciant la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

« Dès le début, Mme Champagne Jourdain a cru en l’importance d’un nouvel aréna à Sept-Îles, pour garder nos communautés actives et permettre la tenue d’événements rassembleurs », souligne Denis Miousse.