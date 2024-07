Une 40e saison pour l’Archipel-de-Mingan

C’est une nouvelle saison qui débute à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan et comme à son habitude, de nombreuses activités attendent les visiteurs.

La nouvelle saison a été officiellement lancée le 17 juin. Des partenariats avec des entreprises de la Minganie permettront d’offrir de nouvelles activités.

« Les partenaires sont très importants pour Parcs Canada. Ils nous aident vraiment à ce qu’on ait une belle offre pour les visiteurs », affirme Olivia Jomphe, gestionnaire des relations externes à la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

C’est notamment le cas avec l’entreprise Les vagues, qui offrira une excursion en planche en pagaie autour de l’île Quarry.

« Les gens vont partir en bateau pour se rendre à l’île Quarry. Ils vont pouvoir faire la boucle de l’Île en planche en pagaie et revenir en bateau à Havre-Saint-Pierre », dit Mme Jomphe.

Une autre collaboration avec une entreprise locale se fait avec Noryak Aventures. Sur la Grande Île, les infrastructures ont été améliorées, pour le camp de base en kayak de mer. Des plateformes ont été ajoutées pour l’installation de tentes. Un abri cuisine a aussi été construit, afin que les kayakistes et les visiteurs de l’île puissent l’utiliser.

Toujours dans les nouveautés à l’Archipel-de-Mingan, il y aura une excursion guidée dans le secteur est, avec escale à la Petite île au Marteau, qui permettra d’aller voir les macareux. Elle n’avait pas été offerte depuis quelques années, mais elle est de retour cet été.

Pour les visiteurs, il est important de réserver à l’avance et de bien planifier les activités qu’ils souhaitent réaliser à l’Archipel-de-Mingan, conseille Olivia Jomphe. De nombreuses options d’hébergement sont disponibles.

40 ans

La prochaine saison estivale, servira aussi à souligner les 40 ans d’histoire de la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.

« On va mettre de l’avant les réalisations qu’on a faites, que ce soit pour l’accueil des visiteurs la conservation, ou la mise en valeur de la culture autochtone. On va diffuser cette information sur nos réseaux sociaux, ou en discuter avec les visiteurs qui seront présents pour leur parler de notre 40e anniversaire », affirme Mme Jomphe.

Une journée porte ouverte s’est déroulée le 15 juin dernier, sous le thème « 40 ans d’histoire à raconter ». Elle s’est déroulée sur la Petite île au Marteau.