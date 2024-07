Réduction de services au centre mère-enfant de l’Hôpital de Sept-Îles

Faute de personnel infirmier, les services du centre mère-enfant et de la pédiatrie de l’Hôpital de Sept-Îles seront réduits du 6 au 15 juillet.

Les accouchements seront toujours possibles à l’Hôpital de Sept-Îles, durant cette période. Toutefois, aucun nouveau-né ou enfant en provenance de l’extérieur de la région et nécessitant des soins et une surveillance ne pourra être admis à l’Hôpital de Sept-Îles.

Du 6 au 9 juillet, la pédiatrie sera fermée. Ainsi, les enfants nécessitant une hospitalisation seront gardés à l’urgence dans l’attente d’un transfert vers l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau ou vers un autre centre hospitalier de la province.

Les services de la pouponnière et des soins intensifs pédiatriques seront réduits du 9 au 15 juillet inclusivement. Les nouveau-nés et les enfants nécessitant une surveillance privée à la pouponnière ou aux soins intensifs devront être transférés dans un autre centre hospitalier. Pour ce qui est des femmes ayant une grossesse à risque, dont le nouveau-né pourrait nécessiter des soins intensifs, elles feront l’objet d’une évaluation médicale et seront transférées, si nécessaire, dans un autre établissement.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord indique multiplier les démarches afin de trouver le personnel nécessaire et combler les quarts de travail.