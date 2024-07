Pont Touzel | Début des travaux d’installation d’un pont modulaire en Minganie

Les travaux d’installation d’un pont modulaire sur la route 138, au-dessus de la rivière Sheldrake, à Rivière-au-Tonnerre, ont débuté le 2 juillet.

Depuis la découverte d’une fissure à l’été 2023 sur le pont Touzel, des limites de charges sont imposées afin de circuler sur le seul lien reliant la Minganie au reste du Québec.

La nouvelle structure permettra aux véhicules lourds de circuler à nouveau sans restriction de charges et améliorera la fluidité.

Les travaux pour ce pont modulaire s’échelonneront jusqu’à la mi-décembre. Entretemps, la circulation sera maintenue en alternance sur le pont Touzel, avec les limites de charges.

Le pont modulaire qui sera construit aura une longueur de 95 mètres. Il sera situé au nord du pont Touzel. D’une largeur carrossable de 7,35 mètres, il comptera deux voies de circulation (une par direction). De nouvelles culées (appuis situés aux extrémités du pont) et un chemin de déviation devront être aménagés avant son installation.

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable précise que le pont modulaire qui sera construit est reconnu pour sa grande polyvalence et qu’il est utilisé dans le déploiement de mesures d’urgence et la construction.

En attendant que la construction soit achevée, le ministère assure que le pont Touzel reste sécuritaire et qu’une surveillance soutenue est effectuée.