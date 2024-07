Du plaisir avec la Tournée Sports Experts de Tennis Québec qui s’arrêtera sur la Côte-Nord

Les Leylah Fernandez et Félix Auger-Aliassime de demain, ou les simples adeptes de tennis, pourront profiter de conseils d’instructeurs de la fédération provinciale la semaine prochaine. Tennis Québec sera sur la Côte-Nord pour sa Tournée Sports Experts.

Cette tournée, qui en est à sa 31e édition, vise à promouvoir gratuitement le tennis à travers le Québec. Elle s’arrêtera à Baie-Comeau le 11 juillet (18h à 20h, terrains du Centre Henri Desjardins), à Sept-Îles le 12 juillet (13h à 15h et 18h à 20h, terrains derrière le Centre socio-récréatif) et à Port-Cartier le 13 juillet (13h à 15h, terrains du CREC).

Les séances permettent aux adeptes de tous les âges et de tous les calibres de s’amuser et de parfaire leur technique grâce aux conseils de deux animateurs et entraîneurs certifiés par Tennis Québec.

Les participants de la Tournée Sports Experts pourront faire l’essai des nouvelles raquettes Babobat, Head, Wilson et Prince.

Des jeux et des concours d’habiletés donneront la chance aux personnes présentes de gagner des prix.

« La Tournée constitue un événement où les débutants, experts, jeunes et moins jeunes se réunissent tous dans le même but : pratiquer le sport qu’ils adorent dans une ambiance de fête », souligne Tennis Québec.

Il est possible de consulter le calendrier de la Tournée pour connaître le courriel des personnes responsables des endroits sur la Côte-Nord.