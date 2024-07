Bryan Adams s’amènera à Innu Nikamu en Boeing

L’organisation du Festival Innu Nikamu continue de faire les choses en grand pour sa 40e édition qui s’ouvre le 30 juillet. Celui qui assurera le spectacle de clôture le 4 août, Bryan Adams, débarquera d’ailleurs en Boeing nolisé.

C’était la seule option pour faire venir le rocker canadien à Maliotenam, compte tenu du fait qu’il est en spectacle la veille à Rimouski (Grande Fête Telus), et pour l’ampleur des équipements et de l’équipe qui l’accompagne.

« Ça arrive régulièrement qu’on nolise des avions pour les artistes internationaux », mentionne Normand Jr Tshirnish-Pilot. « C’est, selon moi, la première fois qu’on doit aller aussi gros. »

Il s’agira d’une bonne facture pour la venue de Bryan Adams. Le coordonnateur souligne que l’organisation à de bons partenaires financiers. « Ça fait partie de ce qu’il faut faire pour faire venir des artistes internationaux », assure-t-il.

Boucler la boucle

Parmi les belles surprises de la 40e édition, il y a la participation de Kashtin qui a été annoncée la semaine dernière.

Florent Vollant et Claude Mckenzie en seront certainement à une dernière présence ensemble sur la scène. Le célèbre duo de Uashat mak Mani-utenam a pratiquement vu le jour en même temps qu’Innu Nikamu.

Kashtin partagera la scène lors du spectacle de Scott Pien Picard du mardi 30 juillet.

« Ça permet de boucler la boucle pour Kashtin au 40e. On avait déjà une excellente programmation et on les ajoute pour leur dernière fois », mentionne M. Thirnish-Pilot.

Le duo a marqué plusieurs générations. « Kashtin, c’est toute mon enfance. Ils ont marqué le Québec et la jeunesse autochtone », dit-il. Le coordonnateur a travaillé longtemps sur ce dossier. « Je suis heureux que ça fonctionne. »

Nikamuniss

Au-delà des spectacles sur les deux scènes du Festival Innu Nikamu, il y aura Nikamuniss.

« C’est un festival à l’intérieur d’un grand festival et c’est 100% gratuit », décrit Normand Jr Tshirnish-Pilot.

Plusieurs activités s’y tiendront, notamment des jeux gonflables, des ateliers, des conférences, le grand repas communautaire, mais aussi des spectacles offerts gratuitement sur le Mix Bus. Parmi les invités, il y aura Maten, Guylaine Tanguay, Sir Pathétik, Ced Auger et plusieurs autres.

Avec toute cette programmation pour la 40e édition d’Innu Nikamu, « ce qu’on veut, c’est animer Malio avec la musique du matin au soir à travers différentes activités. On veut que Malio au grand complet prenne vie », résume le coordonnateur.