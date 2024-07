Hôtel de Ville | Un geste « déplorable », affirme le maire de Sept-Îles

Un drôle de réveil en ce lundi 1er juillet pour l’équipe municipale de la Ville de Sept-Îles. L’hôtel de ville a été recouvert d’une immense bâche blanche. Le maire Denis Miousse qualifie le geste de « déplorable ».

Cet acte, qui n’a pas encore été revendiqué, nécessite l’intervention de divers services de la Ville de Sept-Îles.

« Ça mobilise la Ville et les employés en cette journée férié. Déjà qu’il y a la fatigue avec les travaux de la conduite sanitaire sur l’avenue Arnaud, en plus des feux de forêt », se désole le maire.

Il soutient que les citoyens ont d’autres façon de se faire entendre. Il a rappelé que le dossier de la vente de l’hôtel de ville est réglé avec le CISSS Côte-Nord. « La décision est finale. »

Denis Miousse ne s’est pas avancé sur la cause possible de l’acte posé, répétant une fois de plus que c’est « déplorable ».

La directrice générale de la municipalité, Catherine Lauzon a fait sa déclaration à la Sûreté du Québec pour la suite de l’enquête.