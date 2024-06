Le 12e Marathon Mamu se court au sec

Le Marathon Mamu – Galeries Montagnaises de Sept-Îles/Uashat mène une bonne vie. Il a été épargné par la pluie annoncée pour la journée du dimanche 30 juin.

Quelque 225 personnes ont pris le départ d’une des différentes épreuves de la programmation de la 12e édition.

Le grand manitou de l’événement, Roger Vachon, se dit content de voir le Marathon Mamu reprendre du galon après la pandémie, avec le nombre d’inscriptions en croissance.

Ils étaient une cinquantaine de coureurs pour le demi-marathon (21,1 km).

La préparation de la course n’aura pas été de tout repos pour M. Vachon. En plus de devoir remanier le parcours en raison des travaux sur l’avenue Arnaud, il craignait la pluie attendue.

« À 4h du matin, j’avais le goût de brailler. Je courrais partout », a-t-il dit.

En meilleure santé

Après quelques années plus difficiles financièrement, le Marathon Mamu réouvre ses ailes. L’organisation a remis pas moins de 14 000$ à des organismes, soit 10 000$ à la section Côte-Nord de la SP (Sclérose en plaques) Canada et 1 500$ pour le Club le 7e round, le Répit Richelieu et à des hockeyeuses innues pour leur participation à un tournoi à Gatineau.

Roger Vachon remercie les commanditaires majeurs du Marathon Mamu pour leur contribution, soit les Galeries Montagnaises, Alouette, ITUM, Optik 360, Pêcheries Uapan, Sports Experts et Le Nord-Côtier.

Les résultats des courses seront éventuellement disponibles au www.marathonmamu.com/.