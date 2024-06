Des palais de justice plus sécuritaires : pas d’argent pour la Côte-Nord

La sécurité sera renforcée dans plusieurs palais de justice au Québec à partir de cet été, et ce, jusqu’à l’automne 2025. Toutefois, rien n’est actuellement prévu pour la Côte-Nord.

C’est un montant de 31 millions de dollars que le gouvernement investira pour des palais de justice plus modernes et surtout plus sécuritaires.

À terme, les palais de justice de Longueuil, Laval, Saint-Jérôme, Québec, Joliette, Salaberry-de-Valleyfield, Chicoutimi, Sherbrooke et Gatineau seront munis d’arches de sécurité.

« Bien qu’isolés, les récents événements survenus au palais de justice de Longueuil et de Sherbrooke nous ont tous ébranlés. Il importe de redonner rapidement un sentiment de sécurité à la population. C’est pourquoi, au cours des derniers mois, nous avons accéléré les travaux en cours pour la modernisation des équipements de sécurité dans les palais de justice. Tant les citoyens qui y viennent que les intervenants qui y travaillent doivent pouvoir se sentir en sécurité », a déclaré le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette.

L’appréciation du risque

Ce plan représente un investissement de 31 millions de dollars, dont 7,6 millions pour l’ajout et la modernisation d’équipements et 23,4 millions pour la formation et l’embauche de constables spéciaux.

L’un des objectifs est de compléter les mesures en place dans les palais et points de service de justice au Québec, selon « l’appréciation du risque », explique par courriel la direction des communications du ministère de la Justice.

L’appréciation du risque se base sur plusieurs données, telles que les facteurs de risque, les mesures de protection ou encore les incidents par palais de justice.

Légère hausse

Sur la Côte-Nord, aucun changement drastique n’a été observé. Depuis 2019, on compte un total de 18 incidents dans trois des quatre palais de justice de la région. Seul Forestville ne compte aucun incident dans les cinq dernières années.

Une légère hausse est notée à Baie-Comeau en 2023 et 2024. Trois incidents sont survenus l’an dernier. Cette année, deux cas de menaces et un cas d’entrave à un agent de la paix ont été recensés, entre le 1er janvier et le 18 juin.

Les statistiques démontrent une infraction aux règles de liberté sous caution et de la possession de stupéfiants en 2022, tandis qu’un seul incident survient en 2021. Même chose pour 2020.

Sept-Îles et Port-Cartier

Après deux années tranquilles, un cas d’intimidation de personnes associées au système judiciaire a été noté en 2024 au palais de justice de Sept-Îles.

Trois événements avaient été recensés en 2019, deux en 2020 et un en 2021 à Sept-Îles.

Finalement, une personne a proféré des menaces en 2024 à la cour itinérante de Port-Cartier. C’est d’ailleurs la seule statistique des cinq dernières années.