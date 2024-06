Repêchage LNH | Une belle cuvée pour le Drakkar de Baie-Comeau

Si la séance de repêchage 2024 a été modeste pour les espoirs de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, du côté du Drakkar de Baie-Comeau, elle a été fort intéressante. Quatre Vikings ont trouvé preneur dans la Sphère, à Las Vegas, parmi les quinze hockeyeurs de la LHJMQ qui ont été réclamés.

Alexis Bernier, par le Kraken de Seattle (3e ronde, 73e au total), Raoul Boilard, par les Rangers de New York (4e ronde, 119e), Justin Poirier, par les Hurricanes de la Caroline (5e ronde, 156e), et Matyas Melovsky, par les Devils du New Jersey (6e ronde, 171e), ont maintenant un pied dans la porte de Ligue nationale de hockey.

La dernière fois que le Drakkar a eu autant de joueurs repêchés, il faut remonter à 2013 avec les sélections de Valentin Zykov (Los Angeles), Gabryel Paquin Boudreau (Sharks de San Jose), Félix Girard (Prédateurs de Nashville) et Jérémy Grégoire (Canadiens de Montréal).

Alexis Bernier

L’arrière de 6’2″, sélectionné en troisième ronde par le Kraken de Seattle, a parlé de « journée spéciale » pour celle d’entendre son nom. « C’est incroyable », a-t-il dit au Journal.

Alexis Bernier était d’autant plus content alors que ses trois coéquipiers ont aussi été repêchés. « C’est malade! »

Le Kraken de Seattle faisait partie des équipes que le défenseur de 18 ans avait rencontrées, « mais rendu-là, tu ne sais pas où tu vas sortir. »

Le 44 du Drakkar du Baie-Comeau a pu profiter de la semaine à Las Vegas pour visiter un peu. Il a qualifié l’ambiance dans la Sphère de malade. « Le feeling est le fun! ».

Alexis Bernier se décrit comme un défenseur qui excelle dans les deux sens de la patinoire, en plus d’être physique et d’effectuer une bonne première passe.

Il pourra mettra ça en valeur au camp de développement du Kraken. Il s’envole pour Seattle dimanche.

Lors de la dernière saison dans la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, Bernier a récolté 31 points en 67 rencontres.

Raoul Boilard

L’attaquant qui en était à sa première saison dans la LHJMQ s’est dit heureux de se retrouver avec les Rangers, « une très belle organisation ».

Malgré la longue attente avant de voir son nom appelé, Raoul Boilard a apprécié la journée, et le moment. « Je suis super content de vivre ça avec ma famille et mes agents », a-t-il fait savoir.

Le hockeyeur de 18 ans, originaire de Sherbrooke, avait eu des discussions avec les Blue Shirts lors du Combine et en cours de saison. « J’avais un bon feeling. »

Les réjouissances d’après repêchage auront été courtes. Raoul Boilard prenait l’avion ce soir, direction New York, pour le camp de développement des Rangers qui aura lieu jusqu’à mercredi.

Celui qui a inscrit 22 buts et récolté 40 passes en 68 parties du calendrier régulier veut montrer qui il est et continuer son développement avec le Drakkar pour la saison 2024-2025, et « être un joueur d’impact avec Baie-Comeau ». Il se décrit comme un joueur très offensif, un « playmaker » (fabricant de jeu).

Justin Poirier

Le meilleur buteur de la saison 2023-2024 de la Ligue de hockey junior Maritimes Québec, avec 51 buts en saison régulière et 18 en séries, a dû patienter jusqu’en cinquième ronde avant de vivre le grand moment.

En entrevue avec le Journal, il a parlé d’impatience et non de stress face à l’attente jusqu’à ce que son nom sorte.

« Je savais que j’allais être repêché. C’est un rêve devenu réalité », a-t-il dit.

« Ma famille et mes amis m’ont aidé à ne pas être stressé cette semaine », a-t-il renchéri, fier de se retrouver avec les Hurricanes de la Caroline, club avec qui il avait eu un premier entretien que la semaine dernière. « Ç’a bien cliqué! »

Dans une discussion avec son frère (Jérémie, qui appartient aux Flames de Clagary), ils se sont dit que la Caroline était une belle place « et il fait chaud ».

Justin Poirier est conscient que sa grandeur (5’8″) a pu refroidir certains recruteurs et fait reculer sa sélection.

Peu importe où il est passé jusqu’à maintenant dans sa carrière, « j’ai produit. Je ne suis pas inquiet pour le prochain niveau. »

À ses yeux, l’ordre de sélection n’est qu’un numéro. Il entend prouver à tous qu’il aurait dû sortir plus tôt. C’est ce qu’il pourra commencer à démontrer au camp de développement des Hurricanes qui s’ouvre le 7 juillet. Il a hâte de retrouver les joueurs repêchés par la formation de Raleigh.

Matyas Melovsky

La deuxième fois aura été la bonne pour l’attaquant tchèque du Drakkar de Baie-Comeau.

Ignoré au repêchage l’an dernier, Matyas Melovsky n’est pas passé sous le radar lors de la séance de sélection 2024 de la LNH, étant réclamé par les Devils du New Jersey.

Le Viking au numéro 12, auteur d’une fiche de 18 buts en 42 passes en saison régulière (53 matchs), n’était cependant pas présent à Las Vegas. Il se trouvait dans son pays natal.

L’an dernier, Melovsky avait été invité au camp des Red Wings de Détroit.

Parlant d’invitation, selon les informations de Mikaël Lalancette du quotidien Le Soleil, le frère de Raoul Boilard, Jules, prendra part au camp de développement des Canadiens de Montréal.