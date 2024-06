Plus de 50 mm de pluie pour Sept-Îles et Port-Cartier

Dame Nature donnera certainement un précieux coup de main aux équipes de la SOPFEU. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spéciale pour les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier.

Pour les journées de samedi et dimanche, on parle de quantités possiblement significatives de pluie, soit entre 20 et 40 mm, voir plus.

« Des orages dispersés accompagneront la pluie et ceux-ci pourraient faire grimper les quantités reçues à plus de 50 millimètres par endroits. Période : jusqu’en fin de journée dimanche. Des accumulations significatives d’eau sont possibles sur les routes et dans les terres », indique Environnement Canada.

Les participants au Marathon Mamu – Galeries Montagnaises du dimanche 30 juin à Sept-Îles et Uashat ne devraient pas courir au sec.

Les quelque 400 motocyclistes de partout en province présents à Sept-Îles pour le Rendez-vous 2024 de la Fédération motocycliste du Québec (FMQ) rouleront sous la flotte dimanche pour leurs différentes randonnées.