Feux de forêt | La situation est stable

La situation des feux de forêt au nord de Sept-Îles et de Port-Cartier est de plus en plus stable selon la SOPFEU. D’ailleurs, elle n’ira d’un bilan quotidien que s’il y a des changements considérables dans le comportement des incendies.

« Les incendies demeurent actifs à l’intérieur de leurs périmètres. Il y avait de forts vents dans la région hier, et la pareille est prévue aujourd’hui. Les avions-citernes et l’arrosage héliporté continueront à être un outil essentiel », résume la SOPFEU.

Les précipitations importantes prévues ce soir et cette nuit aideront à baisser l’activité sur les incendies. Toutefois, il y aura un retour au temps beau et sec en début de semaine.

Pas moins de 280 personnes sont mobilisées pour combattre les incendies dans la région, incluant une équipe de gestion de feux majeurs. « De ce total, la moitié sont des pompiers et combattants qui travaillent sur la ligne de feu », indique la SOPFEU.

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟭𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁-𝗱𝗲-𝗚𝘂𝗲𝘁

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’ouest et à l’est du lac Walker près du lac Point-de-Guet

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Les forts vents d’hier ont activé le comportement de l’incendie. L’arrosage par avion-citerne et par hélicoptère lourd a été nécessaire afin de garder l’incendie à l’intérieur de son périmètre. De nouvelles missions sont prévues pour aujourd’hui. 68 pompiers forestiers et combattants travaillent les flancs Est, Sud et Ouest aujourd’hui.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 2 088,3 ha.

𝗘́ 𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟭𝟮 – 𝗟𝗮𝗰 𝗗𝘂𝗳𝗼𝘂𝗿

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’est de la rivière Sainte-Marguerite et à environ 12 km au nord de Sept-Îles

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Une opération de thermographie a eu lieu tôt ce matin afin d’identifier les points chauds résiduels qui ne sont pas visibles à l’œil nu. 20 pompiers forestiers et combattants passeront la journée à éteindre ces points chauds et faire la récupération du matériel.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 103,2 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Maîtrisé

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟮𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 21 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’ouest du lac Morin et est à une distance d’environ 12 km de Port-Cartier

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: L’attaque directe sur le périmètre Sud se poursuit avec 38 pompiers forestiers et combattants. L’arrosage aérien par avion-citerne et par hélicoptère a été nécessaire hier. Ils demeurent disponibles pour intervention aujourd’hui.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1 711,2 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮14 – 𝗟𝗮𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗲𝘀 (incluant la portion de ce même feu située en zone de protection intensive et portant le numéro 226)

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à une distance d’environ 32 km de Sept-Îles

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Aujourd’hui 40 pompiers forestiers et combattants sont déployés sur cet incendie. Des équipes poursuivent l’extinction de points chauds et leurs patrouilles dans la portion ayant traversé la rivière Moisie. Ils procèdent également à l’installation de motopompes et lignes d’eau dans le secteur Sud à l’Ouest de la rivière.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲 :7 843,7 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘧𝘦𝘶𝘹: https://sopfeu.qc.ca/