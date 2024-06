Ce qu’il faut savoir sur la Côte-Nord cette semaine

Vous avez perdu le fil, vous voulez être certains de ne rien avoir raté, ou vous voulez faire le plein de sujets pour votre souper entre amis du samedi soir ? On s’en occupe ! Voici ce qui a marqué la semaine sur la Côte-Nord.

Travaux de réfection de l’entrée principale de l’Hôpital de Sept-Îles

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord avise que des travaux seront en cours à l’entrée principale (rue Père-Divet) de l’Hôpital de Sept-Îles. Au cours des prochains mois, les travaux impacteront la circulation dans la zone de débarcadère.

Un autre 60 logements dans les cartons

Après avoir obtenu le financement pour la construction d’un bâtiment de 60 logements à Sept-Îles, à la mi-juin, la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO) ne compte pas s’arrêter-là. Elle travaille déjà sur la construction d’un autre édifice de 60 unités.

Le jardin de Clarke City voit le jour

Le Jardin communautaire de Clarke City devient réalité avec l’aménagement d’un verger sur le terrain du parc des Petites-Franciscaines.

Les bacs bruns très bientôt livrés à Sept-Îles

Les bacs bruns seront livrés sur le territoire de la Ville de Sept-Îles dès cette semaine. Plus de 9 000 bacs seront distribués de porte à porte en plus d’un bac de cuisine et d’un aide mémoire. La collecte des matières organiques est prévue pour septembre.

Un tapis de plage sera installé à Sept-Îles

Le tapis de plage permettra de facilité l’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi pour les poussettes.

Plus de 647 millions $ pour les traditionnelles vacances de la construction

Plus de 193 000 travailleurs de l’industrie de la construction ont reçu ou reçoivent ces jours-ci leur «paie de vacances» — une somme globale de plus de 647 millions $, indique la Commission de la construction du Québec.

Manque de personnel pour prendre soin des aînés de la communauté

Uashat mak Mani-utenam manque de personnel pour le maintien à domicile de ses aînés.

Kashtin sur scène pour une dernière fois

Florent Vollant et Claude Mckenzie reviendront sur la scène où leur histoire a pratiquement pris forme, celle du Festival Innu Nikamu. Presque quarante ans après leur première présence, le célèbre duo Kashtin sera de la fête à Maliotenamm dans quelques semaines.

Nouvelle exposition et changement d’image au Musée régional de la Côte-Nord

Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) change de nom et annonce la préouverture de sa nouvelle exposition permanente.

Verts, les festivals!

Qu’ont en commun les festivals Eau Grand Air de Baie-Comeau, du Vieux Quai en fête de Sept-Îles, de la chanson de Tadoussac et Le Festif! de Baie-Saint-Paul? Ils promettent tous beaucoup de plaisir, bien sûr, mais partagent également un engagement exponentiel envers le développement durable!

Le Rouge et Or volley viendra à Sept-Îles

Sept-Îles aura de la grande visite à la fin août. Les formations féminine et masculine du Rouge et Or de l’Université Laval y tiendront une partie de leur camp d’entraînement du 29 août au 2 septembre. Les jeunes de la région pourront en profiter, lors d’une clinique prévue à la programmation.

Centrale d’équipements Circonflexe | Maliotenam comme première communauté autochtone

Des ballons, des planches à pagaie, des fatbike, des patins à roues alignées et bien plus encore pourront être empruntés gratuitement pour la communauté de Maliotenam. Elle devient la première communauté autochtone du Québec à offrir être une Centrale d’équipements Circonflexe – Prêt pour bouger.