Ici, on ne parle pas de la vignette apposée sur le pare-brise arrière de certaines voitures. Il s’agit de la production théâtrale de l’été 2025 de la troupe La Patente, une comédie de l’auteur Claude Montminy.

Cette pièce, c’est l’histoire de Philippe, un homme dans la trentaine qui sent la paternité. Un enfant, ce n’est toutefois pas les ambitions de sa blonde. Et il y a la sœur de Philippe qui se pointe avec son nouveau chum. Elle désire un bébé. À vous d’aller voir la pièce pour en connaître la suite.

Pourquoi Bébé à bord pour la 90e production de La Patente ? « On a fait plusieurs lectures de pièces et regardé ce qui se fait ailleurs en théâtre d’été. Elle a été jouée à Saint-Jean-Port-Joli et elle attire notre attention. On a bien aimé le texte », répond Marie-Claude Dubé, qui en assure la mise en scène. Elle est assistée de Caroline Côté.

Mme Dubé n’en est pas à une première expérience à ce titre. Elle a entre autres été derrière Langue de vipère en 2017, et assistante pour plusieurs pièces dans l’histoire de La Patente. La troupe entame d’ailleurs sa 51e année.

Bébé à bord, c’est une pièce légère, qui demeure dans la comédie estivale. « Les gens pourront rire, relaxer et passer un bon moment », mentionne Mme Dubé.

Marianne Creysson, Mariane Deschenes, Jean-François Albert et David Reid seront les acteurs sur scène. Ils répètent depuis février. « On a une belle gang. C’est un esprit que tout le monde recherche. On devient une gang d’amis. Tous progressent et captent ce que je leur demande », souligne Marie-Claude Dubé.

La pièce sera présentée deux soirs par semaine, les mardis et jeudis, au Petit théâtre du Centre socio-récréatif. Ça se passera du 16 juillet au 15 août. Vous pourrez réserver vos billets dès le 1er juillet.