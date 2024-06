Un autre 60 logements dans les cartons à Sept-Îles

Après avoir obtenu le financement pour la construction d’un bâtiment de 60 logements à Sept-Îles, à la mi-juin, la Corporation de développement de logements de Sept-Îles (CODELO) ne compte pas s’arrêter-là. Elle travaille déjà sur la construction d’un autre édifice de 60 unités.

« On pourrait se retrouver avec un complexe de 120 logements sur la rue Comeau », lance Guy Berthe, président de la CODELO.

L’organisme qui a réussi à confirmer qu’un premier édifice va de l’avant souhaite pouvoir en construire un deuxième. Les deux immeubles seraient construits sur un terrain de la rue Comeau, à proximité du CPE Nid d’hirondelle.

Dans le cadre des études géotechniques de sol pour le premier édifice de 60 logements, il a été constaté qu’il y avait assez d’espace pour mettre deux bâtiments.

« Après avoir obtenu ces données, j’ai entrepris des démarches auprès de la Ville pour leur faire comprendre qu’on a un potentiel de 120 logements sur ce terrain », dit-il.

La Ville de Sept-Îles a décidé d’aller de l’avant. Elle s’est engagée financièrement à soutenir le projet lors de la séance du conseil du 25 juin. La contribution de la municipalité est estimée à environ 4,3 M$. Cette aide comprend un crédit de taxe sur une période de 35 ans qui équivaut à 3,8 M$. La Ville fournit un terrain évalué à plus de 400 000 $, ainsi que des travaux pour les infrastructures municipales, jusqu’à concurrence de

83 000 $.

Ce nouveau projet s’adressera à une clientèle à faible et moyen revenu.

De nouvelles sources de financement

Pour que ce projet de 60 logements qui est évalué à 24 M$ devienne réalité, l’argent est le nerf de la guerre. La CODELO ayant déjà obtenu des sommes de la part de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et de la Société du Plan Nord, elle devra trouver d’autres bailleurs de fonds.

M. Berthe se montre toutefois confiant. Il nomme la Société canadienne d’hypothèques et de logement, ainsi que des fonds comme ceux du Mouvement Desjardins.

Dans le contexte actuel où les organisations qui financent des projets de logements souhaitent des réalisations rapides, cela pourrait jouer en faveur du projet de Sept-Îles.

Rappelons que le premier projet de 60 logements qui a été approuvé à la mi-juin n’a pris que trois mois entre son dépôt et sa confirmation.

« Les organisations ne veulent pas mettre de l’argent pour un projet qui va se réaliser dans plusieurs années. C’est là-dessus qu’on a un très gros avantage », dit Guy Berthe.

Guy Berthe, président de la Corporation de développement de logements de Sept-Îles.

Il rappelle que l’étape des plans et devis est déjà réalisée. Les deux bâtiments de 60 logements seront construits à partir des plans de l’édifice situé au 830, rue Doucet, à Sept-Îles. De plus, ils ont déjà un entrepreneur pour le projet. On ajoute à tout cela qu’il y aurait probablement des économies d’échelle si les deux édifices de 60 logements étaient construits pratiquement en même temps.

« Ce sont tous des éléments qui rentrent en ligne de compte. La CODELO à Sept-Îles a prouvé qu’on est capable de bâtir et de réaliser des projets », affirme M. Berthe.

Il conclut en affirmant que la réalisation de tels projets est avant tout un effort collaboratif entre les différents acteurs socioéconomiques du milieu.