Le jardin de Clarke City voit le jour

Le Jardin communautaire de Clarke City devient réalité avec l’aménagement d’un verger sur le terrain du parc des Petites-Franciscaines.

Au début du mois de juin, plusieurs bénévoles se sont réunis pour mettre en terre des pruniers, des pommiers, des cerisiers et des poiriers. C’est une étape importante de franchie pour la réalisation de ce projet.

« Ça fait deux ans que ce projet germait. On a plusieurs personnes qui se sont jointes au projet, ce qui a donné du gaz pour qu’on puisse enfin le réaliser », commente Véronique Beaulieu, présidente du conseil d’administration du Jardin communautaire de Clarke City.

Il s’agissait du premier volet pour le jardin communautaire. Les prochaines phases consisteront à la mise en place d’un jardin auto fertile, une haie de petits fruits, ainsi que le potager communautaire.

Au niveau de l’échéancier, on parle de plusieurs années pour réaliser ce projet. Ils ont débuté avec le verger parce que c’est ce qui prendra le plus de temps.

« À l’automne 2024, on voudrait mettre les bases de notre jardin auto fertile et le finaliser au printemps 2025. Toujours en 2025, on installerait notre haie de petits fruits, si tout va bien », explique Mme Beaulieu.

Il y avait un besoin pour créer un lieu à Clarke City où les gens pourraient aller jardiner, indique Véronique Beaulieu. Elle ajoute que l’intérêt est avant tout d’avoir un projet collaboratif plutôt que des lots individuels comme dans d’autres jardins communautaires.

Le comité espère que la mise en place du jardin viendra dynamiser davantage le parc des Petites-Franciscaines, un lieu déjà très fréquenté par les résidents du secteur.

« C’est sûr que ça va améliorer la vie du village et ça va aussi embellir le milieu», conclut Véronique Beaulieu.