L’Omnium dans l’vent part la saison des tournois de volleyball de plage

Le premier rendez-vous officiel de volleyball de plage sur le sable du camping de la rivière Moisie pointe au calendrier. La 36e édition de l’Omnium dans l’Vent – Maxi se jouera les 6 et 7 juillet.

Les inscriptions sont en cours, et ce jusqu’au 1er juillet, pour l’Omnium.

Pour la journée du 6 juillet, l’action se passera en 2×2 dans les classes masculines et féminines (Compétition, Récréation A et B) ainsi qu’en 4×4 Femmes Participation.

Le dimanche, c’est en mixte 2×2 pour les mêmes classes que la veille ainsi qu’en 4×4 Participation.

Il en coûte 80$ pour une équipe de deux et 160$ pour une équipe de quatre. Vous procédez via le volleysoleil.com. Vous pouvez obtenir plus d’informations via la messagerie de la page Facebook Omnium dans l’Vent Maxi ou par courriel à omnium.volleysoleil@hotmail.com.

En musique, ce sera en country le vendredi soir avec Styves Lemay. Pour samedi, place à un hommage à Bob Bissonnette.

Les adeptes de volleyball de plage sont invités à prendre en note les dates du Volley-Soleil Desjardins. La 41e édition aura lieu les 20 et 21 juillet.