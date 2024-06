Les bacs bruns seront livrés aux portes dès la semaine prochaine à Sept-Îles

Les bacs bruns seront livrés sur le territoire de la Ville de Sept-Îles dès la semaine prochaine. Plus de 9 000 bacs seront distribués de porte à porte en plus d’un bac de cuisine et d’un aide mémoire. La collecte des matières organiques est prévue pour septembre.

La Ville de Sept-Îles annonce la livraison des bacs bruns qui serviront à la collecte de matières organiques qui débutera en septembre.

La livraison effectuée par la compagnie USD Global s’échelonnera sur une période d’environ dix semaines. Les secteurs en périphérie seront les premiers à les recevoir. D’abord à l’ouest (Gallix, Clarke et Ferland) puis à l’est (Les Plages et Moisie). Finalement, la livraison se terminera avec les secteurs du centre-ville.

« Puisque la collecte ne débute que le 16 septembre, il est important de ne rien mettre dans le bac pour l’instant », précise la Ville. « La population pourra commencer à le remplir la semaine qui précède cette première collecte, soit autour du 9 septembre ».

La collecte des bacs bruns se fera une fois semaine en saison chaude d’avril à octobre et aux deux semaines en hiver soit d’octobre à avril.

« Les matières acceptées dans le bac brun sont essentiellement : tous les résidus alimentaires (incluant viande, os, poisson et coquilles de fruits de mer), les résidus de jardin et les papiers et cartons souillés (incluant les mouchoirs et les essuie-tout) », explique la Ville.

Ces matières se décomposeront pour devenir du compost qui pourra être redistribué ou utilisé dans les parcs et espaces verts. D’autres informations suivront sur le site abacadabrun.com.

Ce projet de compostage vise à réduire la quantité de déchets envoyés au site d’enfouissement et réduire les émissions de gaz à effet de serre.