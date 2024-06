Le maire de Natashquan se présente pour la chefferie de Nutashkuan

Le maire actuel de Natashquan est un des six candidats à la chefferie dans la communauté de Nutashkuan. L’élection aura lieu le 6 juillet.

Si Henri Wapistan, maire de la municipalité, est élu chef, il devra choisir un des deux postes, selon Liliane Malec, présidente adjointe d’élection pour Nutashkuan, en entrevue à la radio CILE Havre-Saint-Pierre. Selon l’avocat responsable de l’élection, le maire ne pourrait pas être chef, selon les informations de Mme Malec.

La mairesse suppléante de Natashquan, Stéphanie Landry, s’est aussi prononcée sur la candidature sur les ondes de la radio locale. Puisque M. Wapistan est à l’extérieur en ce moment, elle ne sait pas s’il prévoit d’accepter sa mise en candidature. Il aurait dit être en réflexion lors d’une rencontre avec le conseil municipal.

Les personnes qui se présentent pour le poste de chef sont :

Réal Tettaut, chef sortant ; Henri Wapistan, maire de Natashquan ; Marie-Paule Malec, seule candidate féminine ; Roberto Wapistan ; Marc-André Kaltush ; et Pierre Kaltush.

Le vote par anticipation se fait le 28 juin et l’élection se tient le 6 juillet.

Il y a 845 électeurs et électrices à Nutashkuan. Pour avoir la qualité d’électeur, une personne doit avoir 18 ans et plus et avoir un numéro de bande de la communauté. Le vote à distance n’est pas possible.

Il n’y aura pas de débat public, selon la présidente adjointe d’élection pour Nutashkuan. Chaque candidat et candidate tiendra ses propres activités.

L’élection, qui a lieu tous les deux ans, portera au titre de conseillers quatre des huit candidats à ce poste.