L’admissibilité au Régime canadien de soins dentaires s’élargit

Ottawa prévoit élargir jeudi l’admissibilité au programme fédéral de soins dentaires pour inclure les enfants de moins de 18 ans et les personnes bénéficiant d’un crédit d’impôt pour personnes handicapées.

Le gouvernement estime que 1,2 million de personnes supplémentaires pourront désormais postuler au régime.

Certains intervenants avaient reproché au gouvernement de baser l’admissibilité des personnes handicapées sur le crédit d’impôt, soulignant que cela laissera de côté un grand nombre de personnes qui ont besoin d’aide.

Les ministres fédéraux ont souligné que l’admissibilité sera entièrement élargie pour inclure toutes les personnes répondant aux critères de revenu en janvier 2025, de sorte que ceux qui sont exclus maintenant n’auront pas à attendre beaucoup plus longtemps pour accéder à la couverture dentaire fédérale.

Le déploiement du programme a été négocié avec les néo-démocrates dans le cadre d’un pacte politique visant à empêcher la tenue d’élections anticipées.

Pour être admissibles, les patients doivent être non assurés et avoir un revenu familial inférieur à 90 000 $ par an.