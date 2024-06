Kashtin pour une dernière fois à Innu Nikamu

Florent Vollant et Claude Mckenzie reviendront sur la scène où leur histoire a pratiquement pris forme, celle du Festival Innu Nikamu. Presque quarante ans après leur première présence, le célèbre duo Kashtin sera de la fête à Maliotenam dans un peu plus d’un mois.

« Pour une dernière fois sur scène, là où tout a commencé », c’est de cette façon que l’organisation d’Innu Nikamu a annoncé la participation de Kashtin pour sa 40e édition qui s’ouvre le 30 juillet.

Lors de la toute première édition d’Innu Nikamu en 1984, Florent Vollant et Claude Mckenzie étaient de la fête comme musiciens pour Philippe McKenzie. Florent faisait alors partie de l’organisation de l’événement. Claude se produisait aussi en solo.

Un an plus tard, Vollant et Mckenzie étaient de la deuxième édition. Ils forment cette fois Kashtin.

La «tornade» (kashtin en innu) était donc prête quand elle s’est pointée à Montréal pour travailler sur son premier album, album éponyme sorti en 1989.

Il faut remonter à 2019 pour la dernière participation de Florent Vollant et Claude Mckenzie, ensemble pour Kashtin, à Innu Nikamu.

La date pour le spectacle de Kashtin lors du 40e Innu Nikamu sera communiquée prochainement par l’organisation.

