Feux de forêt | Bilan de la SOPFEU 

La SOPFEU dresse son bilan jeudi avant-midi. La météo est favorable pour la journée, mais le beau temps pourrait ramener l’activité des feux samedi. Plusieurs travaux sont en cours sur les feux.

La journée de jeudi s’annonce fraîche, humide et les vents seront légers. La SOPFEU prévoit peu de progression des feux pour la journée.

Les feux pourraient reprendre de la vigueur samedi en raison du beau temps. Dimanche, de bonnes quantités de pluie sont attendues sur la région.

Les feux 211, 221 (Port-Cartier) et 214, 226 (Rivière Moisie) sont contenus (progression arrêtée temporairement) grâce à la météo pluvieuse d’hier. Le 212 près de la Rivière Sainte-Marguerite est maîtrisé.

L’équipe de gestion de feux majeurs en en poste à Sept-Îles pour coordonner les opérations. Le travail aérien et terrestre se poursuit. « Le complexe peut compter sur l’apport de quelque 200 personnes comprenant six sections de pompiers forestiers et combattants auxiliaires, ainsi qu’une dizaine de ressources spécialisées », mentionne la SOPFEU dans une publication Facebook. « Le terrain abrupt et glissant par endroit amènera cependant un défi supplémentaire pour les équipes terrestres en raison de la pluie tombée ».

À compter de midi, l’interdiction de feux à ciel ouvert sera levée.

État des feux

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟭𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁-𝗱𝗲-𝗚𝘂𝗲𝘁 ( Situé à l’ouest et à l’est du lac Walker près du lac Point-de-Guet)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 2 088,3 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: quarante-huit pompiers forestiers et combattants auxiliaires travaillent aujourd’hui à l’installation de lignes d’arrosage et à la création d’héliports. Leur travail est soutenu par les avions-citernes au besoin. La priorité est de freiner la progression vers le sud et vers l’ouest afin de protéger Port-Cartier et le Camp Charles.

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟭𝟮 – 𝗟𝗮𝗰 𝗗𝘂𝗳𝗼𝘂𝗿 ( Situé à l’est de la rivière Sainte-Marguerite et à environ 12 km au nord de Sept-Îles)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 103,2 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Maîtrisé

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Cet incendie est maintenant maîtrisé, c’est-à-dire que sa progression est arrêtée complètement. Aujourd’hui, 22 pompiers forestiers et combattants auxiliaires continuent à travailler sur le périmètre de l’incendie afin d’éteindre les points chauds. Leur travail sera soutenu par de l’arrosage héliporté au besoin.

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟮𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻 ( Situé à l’ouest du lac Morin et est à une distance d’environ 12 km de Port-Cartier )

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 21 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1 711,2 ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Quarante-deux pompiers forestiers et combattants auxiliaires travaillent aujourd’hui à l’installation de lignes d’eau dans les portions sud-est et ouest de l’incendie. Ils poursuivent également la création d’héliports. Leur travail sera soutenu par les avions-citernes au besoin. La priorité est de freiner la progression vers le sud afin de protéger Port-Cartier.

#𝗙𝗲𝘂 214 / 226 – 𝗟𝗮𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗲𝘀 (Situé à une distance d’environ 32 km de Sept-Îles)

𝗗𝗲𝗯𝘂𝘁: 20 juin 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 9 149, 9, ha 𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Neuf pompiers forestiers ont été déployés ce matin afin d’installer des motopompes et des lignes d’eau dans la pointe sud-est du côté de la rivière Moisie. Leur travail sera soutenu par l’arrosage réalisé par un hélicoptère lourd au besoin.

* source SOPFEU