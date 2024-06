Marché d’été au Musée de la Côte-Nord

Le Musée de la Côte-Nord lance sa toute première édition du Marché d’été. Une occasion de découvrir des compagnies locales et déguster leurs produits. Des activités sont aussi prévues pour l’occasion.

Le marché d’été qui accueillera des fournisseurs locaux sous un chapiteau devant le Musée est une première en 50 ans d’existence. Il s’agit de l’initiative de la responsable de la « Boutique Ô Muses », Yuricka Boudreault. Une idée qui permettra aux visiteurs d’en apprendre davantage sur les compagnies locales, leur histoire et déguster leurs produits. De plus, à l’intérieur des murs du Musée, de nombreuses activités sont prévues pour l’événement.

L’activité pourrait devenir une tradition annuelle.

Sous le chapiteau

De nombreux fournisseurs locaux qui vendent leurs produits à la boutique du Musée seront présents. Par exemple, Fleurs de Malt, Trésors des bois, Petit jardin du Nord, prendront part à l’événement.

« Venez goûter aux produits De Baies et de sève, Maison de la chicoutai, Ferme Manicouagan, Tipika, Chocolaterie Cartier », invite le Musée via communiqué.

L’accès au chapiteau est gratuit pour tous.

Au Musée

Les visiteurs pourront découvrir la toute nouvelle exposition « Côte-Nord, des kilomètres de temps ».

À l’agora, des artisans prendront la parole pour discuter de leur histoire entre 10 h et midi le samedi 6 juillet. Ensuite, à 13 h Hélène Raymond et Valérie Morais animeront une causerie sur la récente publication Portrait du Saint-Laurent, histoires de pêches et récits maritimes.

Le coût d’entrée au musée samedi est de 15 $.

Le dimanche 7 juillet, il y aura visite libre des expositions de 9 h à 17 h.

À 11 h, l’équipe de chercheurs de l’Institut des Sciences de la Mer de Rimouski (ISMER) présentera les dernières découvertes concernant la Flotte de Walker, échouée près de l’Ile-aux-Oeufs en 1711.

À 14 h, Suzie Robitaille présentera son exposition Entre Mer et Conifères qui sera disponible dans la salle jeunesse du 7 juillet au 8 septembre.

L’accès au musée est gratuit le dimanche 7 juillet.