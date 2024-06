Feux de forêt | Possible mauvaise qualité de l’air pour la Côte-Nord

La Direction de santé publique de la Côte-Nord avise que la qualité de l’air pourrait se détériorer dès ce soir dans l’ensemble de la Côte-Nord et recommande à la population de diminuer l’exposition aux fumées des feux de forêt.

La mauvaise qualité de l’air pourrait avoir un impact sur la santé des personnes plus vulnérables. Les personnes à risque de subir des impacts de cette fumée sont les bébés, les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes, les personnes âgées de 65 ans et plus, les gens atteints de maladies respiratoires, de diabète ou de problèmes cardiaques.

Précautions

– Planifiez des activités extérieures moins essoufflantes ou reportez-les à un autre moment

– Portez attention aux gens plus à risque à la fumée

– Gardez les portes et fenêtres fermées

– Éteignez votre échangeur d’air ou réglez-le en mode recirculation

– Vous pouvez utiliser les climatiseurs portatifs, de fenêtre ou une thermopompe, car ils ne font pas entrer d’air extérieur

– Si vous possédez un purificateur d’air portatif, mettez-le en marche dans la ou les pièces où les personnes passent le plus de temps

– Système de ventilation centrale (mécanique) : réduisez l’apport d’air extérieur au minimum (à moins qu’il soit muni d’un filtre MERV 13 ou plus)

« Si malgré ces mesures, certains malaises persistent ou s’accentuent, il est conseillé de consulter le service Info-Santé 8-1-1. En cas d’urgence, composez le 911 », mentionne le CISSS.