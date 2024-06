Nouvelle exposition et changement d’image au Musée régional de la Côte-Nord

Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) change de nom et annonce la préouverture de sa nouvelle exposition permanente.

Le Musée régional de la Côte-Nord (MRCN) devient le Musée de la Côte-Nord (MCN).

La nouvelle exposition permanente « Côte-Nord —Des kilomètres de temps » est ouverte au public depuis le 22 juin. Puisque les derniers dispositifs financés seront implantés à l’automne 2024, le lancement officiel se fera à l’automne.

« Au Musée de la Côte-Nord, nous souhaitions renouveler notre exposition permanente, afin de raconter la Côte-Nord à travers les gens qui ont fréquenté son territoire ; autochtones et allochtones, hommes et femmes, jeunes et aînés », mentionne Joanie Jacques via un communiqué. « Une relève était nécessaire pour raconter cette grande histoire collective sous de nouvelles approches : durables, sensorielles, immersives, interactives ! »

Le MCN a travaillé avec une firme de muséologie pour réaliser ce projet. « Dans le choix des contenus, nous avons aussi travaillé avec un comité aviseur, composé de divers acteurs nord-côtiers, dont l’expertise passe de l’environnement à la muséologie en contexte interculturel. », dit Mme Jacques.

Financement

La réalisation de ce projet a été possible grâce aux partenaires financiers. Un montant de 376 508,00 $ a été offert par l’Appel de projets pour le soutien aux expositions permanentes et itinérantes, du ministère de la Culture et des Communications. Les Fonds d’initiatives nordiques, de la Société du Plan Nord ont remis 80 000,00 $ permettent de bonifier les programmes pédagogiques et culturels. Le programme Accès numérique au patrimoine, de Patrimoine Canada 267 708,00 $ a permis la numérisation 3D d’artefacts.

« Pour compléter le montage financier du projet, une campagne de financement participatif sur la plateforme La Ruche a également permis de dépasser l’objectif visé de 70 000 $ avec l’aide de plus de 200 participants », dit-elle. Les Fonds Horizons d’ici du ministère du Tourisme ont offert une bonification de 35 000 $.

Réaménagement écoresponsable

« Les dépenses pour le démantèlement et le réaménagement de la salle d’exposition n’étant toutefois pas admissibles aux programmes cités précédemment, le Musée a compté sur les généreux apports financiers », dit la directrice.

La Ville de Sept-Îles a contribué avec un montant de 154 000 $ et le Port de Sept-Îles avec un montant de 100 000 $.

L’organisme Environnement Côte-Nord a contribué au processus de déconstruction raisonnée en offrant un soutien financier de 10 000 $.