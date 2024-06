Les feux de forêt de Sept-Îles et Port-Cartier progressent encore vers le nord

Les opérations se sont poursuivies encore aujourd’hui pour la SOPFEU avec les feux toujours en activités au Nord de Sept-Îles et de Port-Cartier.

La météo du mardi 25 juin a fait en sorte que les feux dans les différents secteurs ont continué leur propagation, malgré le travail au sol et aérien.

Trois feux demeurent hors contrôle, signe qu’ils progressent toujours. « Cependant, les vents les poussent plutôt vers le nord, soit à l’opposé des communautés », assure la SOPFEU.

La pluie annoncée pour demain, le mercredi 26 juin, devraient faire diminuer l’intensité des feux et permettre aux équipes au sol d’intervenir avec plus d’efficacité. On parle de cinq à dix millimètres de pluie attendus.

D’ici jeudi, trois autres sections de pompiers forestiers et combattants auxiliaires, ainsi qu’une dizaine de ressources spécialisées s’ajouteront au quelque 200 personnes déployés pour les feux de forêt dans la région.

Portrait des quatre feux majeurs en activités et qui sont priorisés par la SOPFEU

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟭𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁-𝗱𝗲-𝗚𝘂𝗲𝘁

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’ouest et à l’est du lac Walker près du lac Point-de-Guet

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: huit équipes de pompiers et combattants, pour un total de 32 ressources, sont affectés à ce feu. L’intensité du feu n’a pas permis de le combattre directement au cours de la journée. Les efforts ont été consacrés à la protection des infrastructures (Camp Charles et pont Walker). Quatre avions-citernes ont appuyé les opérations.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1 358,2 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: hors contrôle

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟭𝟮 – 𝗟𝗮𝗰 𝗗𝘂𝗳𝗼𝘂𝗿

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’est de la rivière Sainte-Marguerite et à environ 12 km au nord de Sept-Îles

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: des hélicoptères ont effectué de l’arrosage sur les points chauds. L’incendie demeure contenu grâce à de l’arrosage héliporté et le travail au sol de 21 pompiers qui ont réussi à le contenir.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 103.2 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮𝟮𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 21 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’ouest du lac Morin et est à une distance d’environ 12 km de Port-Cartier

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Le combat se concentre sur la portion sud du feu. Des missions d’avions-citernes ont aidé le travail au sol des 4 équipes (16 pompiers) qui tentent de maîtriser la bordure la plus rapprochée de Port-Cartier.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 919.1 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: hors contrôle

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮23 – 𝗟𝗮𝗰 𝗮̀ 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗿𝗲-𝗢𝘂𝗲𝗹𝗹𝗲𝘁

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 21 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à l’ouest du lac à Pierre-Ouellet et est à une distance d’environ 18 km de Port-Cartier

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: Le feu est maintenant éteint

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1.3 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Éteint

#𝗙𝗲𝘂𝟮𝟬𝟮𝟰_𝟮14 – 𝗟𝗮𝗰 𝗱𝗲𝘀 𝗟𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝘂𝗹𝗲𝘀

𝗗𝗲́𝗯𝘂𝘁: 20 juin

𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲: Foudre

𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗴𝗲́𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲: Situé à une distance d’environ 32 km de Sept-Îles

𝗦𝗶𝘁𝘂𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: beaucoup d’intensité à la tête du feu, ce qui a entraîné une progression vers le nord-ouest. Le feu a enjambé la rivière Moisie.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲:. 3070.7 ha

𝗘́𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: hors contrôle

𝘗𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘭𝘵𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘴 𝘧𝘦𝘶𝘹: https://sopfeu.qc.ca/