Un nouveau défi professionnel pour Marielle-Dominique Jobin

Le groupe Embargo annonce le 25 juin la nomination de Marielle-Dominique Jobin au poste de directrice générale.

Cette décision marque une étape significative dans l’expansion de la division spectacles de l’entreprise, renforçant ainsi son engagement à produire et diffuser des spectacles à travers le Québec.

Embargo Spectacles, une entité dédiée à la création, au développement, à la production et à la diffusion de spectacles variés, a connu un succès retentissant ces dernières années. Parmi les productions notables, on compte des collaborations avec La Troupe Chaud Bizzz sur des projets tels que Baie-Comeau, D’aventure et de culture et C’est quoi ta toune?.

L’organisation a travaillé également sur un spectacle sur mesure pour la Fête nationale de Drummondville, la programmation du festival Eau Grand Air de Baie-Comeau, ainsi que de nombreux spectacles corporatifs.

Marielle-Dominique Jobin, forte d’une expérience de plus de 15 ans au Centre des arts de Baie-Comeau, apporte avec elle une richesse de connaissances et une passion indéfectible pour le spectacle vivant.

« Cette transition représente pour moi une étape importante dans ma carrière et une opportunité qui arrive à point nommé. J’ai eu la chance de travailler avec des artistes incroyables et des équipes dévouées, et chaque expérience m’a enrichie tant professionnellement que personnellement. Aujourd’hui, je suis impatiente d’apporter mon expertise et ma passion dans ce nouveau rôle, tout en continuant à créer des moments magiques et inoubliables pour le public », a déclaré la nouvelle directrice générale.

Pour Simon Philibert, président fondateur du groupe Embargo, cette nomination est une nouvelle très positive pour l’entreprise en pleine croissance.

« On travaille dans la production de spectacles depuis plus de 10 ans. L’arrivée de Marielle-Dominique permet de faire passer notre croissance à une vitesse supérieure. On veut continuer de produire et de diffuser des spectacles que les gens aiment et dont ils sont fiers! Il est essentiel pour nous de continuer à offrir des emplois de qualité dans le domaine du spectacle sur la Côte-Nord et partout au Québec. Son entrée en poste nous permettra d’atteindre nos objectifs. D’ailleurs, elle occupera ses fonctions à notre nouvelle place d’affaires de Baie-Comeau », a-t-il affirmé.