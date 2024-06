Des allures de campement à la Base de la SOPFEU de Sept-Îles

La base de la SOPFEU de Sept-Îles a des allures d’une ville en ce moment avec les opérations en cours avec les feux de forêt au Nord de Sept-Îles et de Port-Cartier.

Ils sont présentement 200 intervenants associés aux combats dans la région.

« Pour chaque pompier, il y a d’autres équipes pour la gestion, la planification et la logistique », mentionne Mélanie Morin, agente à la prévention et aux communications pour la SOPFEU.

Une vingtaine de personnes à l’œuvre au feu dans le secteur du Lac Walker pourrait camper au camp Charles appartenant à ArcelorMittal.

À Sept-Îles, à la base de la SOPFEU, près de l’aéroport, il y a cinq remorques servant de dortoirs (8 personnes par roulotte), une sert de sanitaire et une pour l’équipement. Si ce n’est déjà, une servira de cuisine.

Le stationnement des arénas de l’avenue Jolliet aura les allures de campement aussi. La SOPFEU est à installer pas moins de treize dortoirs, trois remorques sanitaires et une grande cuisine formée avec trois roulottes.

La flotte aérienne est la même que lors des derniers jours, soit neuf avions-citernes (CL 215 et 415) et différents hélicoptères. De petits avions servent aussi au transport du pointeur, un employé de la SOPFEU qui agit d’une certaine façon comme une tour de contrôle où les avions-citernes et les hélicoptères sont en action.