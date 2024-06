Feux de forêt | Situation stable lundi matin

En ce lundi matin, la situation est stable. Tout comme hier, quatre feux sont hors contrôle et la qualité de l’air demeure changeante.

Selon les informations disponibles sur le site de la SOPFEU, quatre feux sont toujours hors contrôle et un est contenu. Les feux 214 et 226, situés à l’ouest de la RIvière Moisie ont une superficie totale dépassant les 3 000 hectares. Rappelons qu’une vigie est effectuée pour ces feux. Les feux 221 et 211 dans le secteur de Port-Cartier ont une superficie respective de 919 et 1 165 hectares.

Les évacuations au nord de la route 138 à Port-Cartier et la pré-alerte pour Gallix et le Lac-Labrie sont maintenues pour le moment.

La fumée des feux n’affecte pas la qualité de l’air pour le moment, mais la situation pourrait se dégrader en soirée.

Aucune pluie n’est prévue avant mercredi.

L’interdiction de feux à ciel ouvert est toujours en vigueur. Les feux d’artifice sont aussi interdits.

Les Villes seront en rencontre avec les instances de mesure d’urgence, dont la SOPFEU à 10 h 30. Un point de presse sera diffusé à 13 h 30.