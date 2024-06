Feux de forêt | La Ville de Port-Cartier explique l’évacuation

La Ville de Port-Cartier a fait le point lundi à 10 h concernant le processus de décision en ce qui concerne l’évacuation du secteur au nord de la route 138.

La Ville affirme qu’il faut tout d’abord comprendre pourquoi l’avis d’évacuation a été ordonné et les critères à atteindre pour réintégrer les secteurs touchés.

L’avis a été ordonné puisque les feux 221 et 211 étaient hors contrôle. De plus, le 221 était près de la ville. Les effectifs étaient insuffisants pour assurer la sécurité des citoyens et le contrôle des feux. La météo n’était pas favorable. Temps chaud, sec et le vent vers la ville n’envisageaient rien de bon.

Pour pouvoir réintégrer, certains critères sont nécessaires. On parle d’effectifs humains suffisants et d’équipement additionnel pour combattre les feux et assurer la sécurité des citoyens. Il faut aussi des conditions météo favorables soit du temps frais, humide, de la pluie et les feux qui se dirigent vers le nord.

Cette décision est prise par une équipe des mesures d’urgence, composée de spécialistes de divers milieux (SOPFEU, SQ, CISSS, ministère de la Sécurité publique, etc.).

Lundi matin

La Ville mentionne qu’un panache de fumée empêchait de finaliser le contour des feux et de connaître leur comportement. L’analyse pourra être faite plus tard aujourd’hui.

« Parallèlement, des travaux continuent au nord de la ville afin de protéger les infrastructures entourées d’arbres tels que les maisons, bâtiments industriels et commerciaux, etc. », peut-on lire dans une publication Facebook de la Ville.

À 10 h lundi, seuls deux critères sont respectés pour une réintégration, ce qui n’est pas suffisant. Les effectifs sont sur place, la météo est favorable (pluie d’ici 48h), mais les feux 221 et 211 sont toujours hors contrôle et près de la ville.

Malgré l’amélioration de la situation, l’avis d’évacuation des secteurs au nord de la route 138 est donc maintenu. Une mise à jour suivra en fin d’après-midi.

Entre 6 h 30 et minuit, les citoyens qui souhaitent avoir plus d’informations peuvent contacter le 418-766-2348.