Feux de forêt | Fin de l’avis d’évacuation à Port-Cartier

Le comité des mesures d’urgence de la Ville de Port-Cartier a annoncé qu’il permet la réintégration des quartiers Parc Brunel et Parc Dominique malgré le maintien de l’état d’urgence.

Cette décision a été prise en raison des récentes informations de la part de la SOPFEU en lien avec la progression des feux de forêt au nord de Port-Cartier.

« On voit les équipes au sol qui font un travail remarquable, c’est rassurant pour nous, donc après analyse de la situation, on a décidé de permettre la réintégration », commente le maire de Port-Cartier, Alain Thibault. La météo et la direction des vents sont aussi en cause dans cette décision.

Il assure que cette réintégration n’est pas faite en raison de l’impatience des citoyens qui avaient hâte de retourner chez eux. Elle est basée sur les prévisions des experts qui appuient la Ville.

M. Thibault invite cependant les gens à rester prêt à toute nouvelles éventualités. « Si la situation se détériore, on pourrait procéder à des évacuations plus massives. »

1 000 résidents avaient été évacués vendredi le 21 juin en soirée.

Les citoyens des Parcs Brunel et Dominique peuvent dès maintenant regagner leur résidence en empruntant l’un des points d’accès prévus, soit la rue du Parc (Tim Hortons) pour le parc Brunel et la rue des Chutes (restaurant des chutes) pour le parc Dominique. La Sûreté du Québec est présente pour assurer que l’intervention se fasse de manière sécuritaire.

Le combat se poursuit

Les deux feux de forêt qui menacent Port-Cartier sont toujours considérés comme hors de contrôle par la SOPFEU.

« Les incendies aujourd’hui avec la météo, le temps chaud et sec, seront actifs. Il n’est pas impossible de voir des bouchons de fumée et sentir de la fumée dans les secteurs habités », a expliqué Mélanie Morin, agente d’information pour la SOPFEU.

Avec la densité de la fumée pour certains secteurs, il était difficile ce matin de cartographier l’étendu des feux.

Actuellement, 172 employés de la SOPFEU, 15 hélicoptères et neuf avions-citernes sont déployés sur la Côte-Nord.

Les pompiers forestiers ont commencé le travail terrestre contre les incendies.

« Ils vont établir des héliports, faire du repérage pour l’installation de motopompes et des lignes d’eau », ajoute-t-elle. La pluie attendue mercredi devrait calmer le jeu, a fait savoir Mme Morin.

Les équipes de la Ville effectuent des travaux d’élagage pour sécuriser les infrastructures stratégiques de la municipalité. Des travaux de déboisement peuvent aussi avoir lieu à proximité des habitations.

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec la ligne citoyenne au 418 766-2348.

La municipalité de Port-Cartier demande à sa population d’économiser l’eau.