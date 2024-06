Feux de forêt | Des citoyens heureux de regagner leur domicile

Plusieurs résidents n’ont pas tardé à réintégrer leur chez-soi à la suite de l’annonce de la fin de l’évacuation pour les secteurs des parcs Dominique et Brunel et des résidences du secteur Nord de Port-Cartier. Un retour à la maison qui faisait leur bonheur.

La réintégration dans les secteurs touchés était assurée par des dizaines de policiers de la Sûreté du Québec, assistés de cadets. Pour chaque véhicule qui accédait, un policier prenait les coordonnées des gens au cas où des vols ou actes criminels auraient eu lieu à leur domicile.

Les opérations se déroulent fluidement et dans le respect.

Valérie Arsenault-Huet était « bien contente » du retour possible après avoir passé les derniers jours à Baie-Comeau. Elle se dit à l’aise avec l’état d’urgence qui est toujours en vigueur. Elle mentionne avoir été rassurée par les mesures qui ont été mises en place et la sécurité dans le parc. « En général, c’était bien. »

Johnny Bond, accompagné de sa conjointe et des enfants, a trouvé la situation stressante lors de l’évacuation alors qu’il était au travail à la Pointe-Noire. « C’était le temps », a-t-il mentionné au sujet de la réintégration. Ils retrouvaient ainsi leurs enfants laissés chez de la famille.

Malgré le contexte, ils se sont sentis en sécurité avec les consignes et les différentes communications. « On a écouté et suivi les nouvelles. »

L’état d’urgence demeure toutefois en vigueur.