Feux de forêt | Bilan de 11h de la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles annonce que la météo entraînera l’augmentation de l’intensité des feux. Le travail sur le terrain continue.

Bien que les vents n’ont pas progressé vers le sud et que le vent pousse les feux à l’opposé des zones habités, le temps chaud et sec entraînera une augmentation de l’intensité des feux. Les panaches de fumée pourraient être plus visibles et la qualité de l’air pourrait varier en fonction des vents.

La pré-alerte d’évacuation pour Gallix et le Lac-Labrie est maintenue.

Feux

Les interventions de la SOPFEU se poursuivent. Des hélicoptères et sept avions-citernes sont en opération.

Feux 211 et 221 au nord de Port-Cartier: des équipes au sol amorcent leur déploiement.

Feu 212 à l’est de la rivière Sainte-Marguerite: considéré contenu mais le travail au sol et l’arrosage par hélicoptère se poursuit.

Feux 214/226 au nord-est de Sept-Îles: analyse en cours.

La Ville fera un autre bilan en fin de journée vers 17h.