À la maison pour le camp du Rouge et Or

Il y a une Rouge et Or qui se sentira à la maison lors du camp des équipes de l’Université Laval à Sept-Îles. Il s’agit de Cloé St-Gelais. La Septilienne se dit excitée par la venue de son équipe dans sa ville.

« Ça va montrer aux jeunes que c’est possible de jouer universitaire, même quand on vient de loin », a-t-elle dit. Elle a hâte de montrer sa réalité à ses coéquipières. Elle mentionne que le camp à Sept-Îles permettra de souder les liens entre les joueuses. « On est souvent ensemble, mais on n’a pas beaucoup de moments pour apprendre à se connaître, car sur la route les filles étudient. »

L’an dernier, le Rouge et Or avait disputé un tournoi intra-équipe à La Malbaie, ville d’une des joueuses de la formation lavalloise. « Les gens étaient contents. C’est leur modèle. »

Elle s’attend à ressentir les mêmes sensations à Sept-Îles. » J’espère que ça donnera la motivation aux jeunes de participer (le camp). On aime ça donner. Peu importe le sport, il est important de bouger. «

Cloé St-Gelais en sera à sa troisième saison avec le Rouge et Or. Elle n’a toutefois pas été épargnée par les blessures, une commotion cérébrale à son année recrue et une foulure à la cheville lors du troisième match du calendrier 2023-2024, ratant le reste de la saison.

» L’an prochain sera la bonne. Je m’entraîne pour reprendre la forme. Je me trouve déjà plus en forme que l’an passé », souhaite la centrale, étudiante en architecture. Elle travaille d’ailleurs dans son domaine pour l’été, étant à l’emploi de LG4 Architecte.