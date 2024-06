Le gouvernement du Québec annonce un programme d’indemnisation pour les personnes évacuées relativement aux incendies de forêt du printemps et de l’été 2024.

Le programme prévoit une indemnité forfaitaire de 1 500 $ par résidence principale évacuée sur recommandation ou ordre d’une autorité compétente. Les citoyennes et citoyens ayant dû évacuer leur résidence peuvent effectuer une demande d’indemnisation en ligne sur Quebec.ca/aide-sinistre.

Cette annonce s’inscrit dans le contexte où environ 1 000 personnes ont dû être évacuées à Port-Cartier.

« On le sait que quand on est évacué, cela amène des dépenses supplémentaires, ce qui peut ajouter au stress qui est vécu. C’était important pour nous de venir en aide le plus rapidement possible aux citoyens qui en ont besoin », a affirmé la ministre de l’Emploi et députée de Duplessis, Kateri Champagne Jourdain.

Quelques résidents évacués, présents à l’extérieur de l’hôtel de ville de Port-Cartier, ont hâte de regagner leur domicile, et souhaite de la pluie.

« Ce n’est pas facile de ne pas rester dans nos maisons », a indiqué une dame.

« On est quand même inquiet. Le bois est arrière. On souhaite que le vent ne vire pas de bord », a mentionné Linda Girard.