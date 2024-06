Feux de forêt | La situation reste inchangée à Port-Cartier

Lors d’un point de presse, les autorités ont indiqué que les feux qui menacent Port-Cartier sont toujours hors de contrôle, mais qu’ils ne progressent pas vers la municipalité.

« Vendredi, on a connu de forts vents qui poussaient les incendies vers les communautés. Hier, on a connu des vents plus légers et un peu plus d’humidité ce qui fait en sorte que les incendies sont toujours actifs, mais heureusement, les incendies ne progressent pas présentement vers le sud », a affirmé Mélanie Morin, agente d’information pour la SOPFEU. Il n’y a pas de pluie dans les prévisions avant mercredi.

L’ordre d’évacuation est maintenu pour environ 1 000 résidents de Port-Cartier.

Le CISSS Côte-Nord a procédé au transfert d’une quarantaine de personnes du CHSLD et de ses ressources vers ses installations de Baie-Comeau et de la Haute-Côte-Nord en raison de la mauvaise qualité de l’air.

Le maire de Port-Cartier a précisé que les autorités ont tracé une ligne de protection pour expliquer l’évacuation des gens du côté nord. « Les maisons de ce côté sont plus à risque vu la forêt », a expliqué Alain Thibault. L’état d’urgence de cinq jours demeurent en vigueur.

Les évacués doivent faire preuve de patience. Leur retour sera fera lorsque la menace ne sera plus existante ou lorsque les risques seront minimisés.

La Sûreté du Québec a déployé des effectifs pour assurer la sécurité des 300 résidences touchés. « Il y a plusieurs policiers pour prévenir les entrées par effraction et les vols dans les cours », a mentionné le porte-parole de la SQ, Hugues Beaulieu.

La SOPFEU poursuit le combat avec des avions citernes et des hélicoptères. Au total, 172 employés de la SOPFEU sont déployés pour lutter contre les feux de forêt à Port-Cartier, mais aussi vers Sept-Îles.

La SOPFEU envisage envoyer des combattants au sol pour les feux dans le secteur du lac Walker. Aucun bâtiment de la Réserve faunique de Port-Cartier du lac Walker, ni chalet de particulier n’a été touché.

Des travaux d’élagage sont réalisés dans le secteur de la tour de communication. Des manoeuvres seront aussi faits à d’autres endroits pour créer une barrière entre la forêt (et les feux) et les infrastructures stratégiques, a fait savoir le directeur général de la municipalité, Nicolas Mayrand.

Les citoyens de Port-Cartier sont invités à éviter de consommer l’eau de manière excessive. Il est toujours interdit d’allumer des feux à ciel ouvert et des feux d’artifice.

Pour toute question, les citoyens peuvent communiquer avec la ligne citoyenne au 418 766-2348 (6h à minuit).