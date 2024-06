Feux de forêt | L’état d’urgence est décrété à Port-Cartier

Les autorités ont fait le point concernant la situation des feux de forêt à Port-Cartier qui a forcé l’évacuation d’environ 1 000 personnes dans la soirée du 21 juin.

Le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, a débuté le tout en annonçant que l’état d’urgence avait été décrété pour cinq jours.

Les autorités sont revenues sur la décision de procéder à l’évacuation.

« La position du feu et les vents que l’on a connus hier ont amené le comité à prendre la décision d’évacuer les gens du parc Dominique et du parc Brunel. Ça vous a paru vite, mais on a été efficace…On est désolé si vous vous êtes senti bousculé. Vous comprendrez qu’il y avait beaucoup de choses à mettre à place », a affirmé Alain Thibault.

Les policiers sont présents à l’entrée du parc Dominique à Port-Cartier.

Pour l’instant, il n’y a pas d’échéancier pour un retour à la maison pour les personnes évacuées

Deux incendies sont en cours dans le secteur de Port-Cartier. Vers midi le 21 juin, les pompiers de Port-Cartier ont reçu un appel pour un feu de forêt, mais celui-ci était inaccessible pour les équipes. Ils ont donc avisé immédiatement la SOPFEU. « C’est un incendie qui était extrêmement violent, extrêmement menaçant pour la ville, situé à environ 17 km de la municipalité », dit le directeur du service incendie de Port-Cartier, David Lamarre. « Dans les heures qui ont suivi, il a pris beaucoup d’ampleur et s’est propagé à environ 11 km du Pénitencier et 13 km de la municipalité ». Ils n’ont pas progressé depuis la nuit dernière.

Un deuxième incendie au niveau du Lac Walker, qui était déjà répertorié, a pris de l’ampleur. « On parle d’un feu qui est incontrôlable pour le moment », dit-il. « Les équipes de la SOPFEU présentement, ne sont pas en mesure d’attaquer ces incendies ».

Une vingtaine de pompiers sont sur le terrain. Une équipe s’occupe des appels réguliers et l’autre est affectée à la protection des infrastructures critiques. Des travaux d’élagage sont en cours pour protéger les tours de télécommunications à Port-Cartier.

L’entrée du parc Brunel. Les résidents ont été évacués dans la soirée du 21 juin.

Les feux n’ont pas fait d’avancée significative cette nuit. Il demande aux citoyens d’éviter de circuler en forêt et de respecter les interdictions en cours concernant les feux à ciel ouvert.

ArcelorMittal fournit des pompiers et le chantier Apuiat est prêt à prêter du matériel si nécessaire.

Lucie Cormier du CISSS de la Côte-Nord rappelle l’importance de mettre les mesures en place nécessaires pour prévenir les problèmes de santé en lien avec la mauvaise qualité de l’air.

De plus, des évacuations préventives sont en cours présentement pour certains usagers plus fragiles en CHSLD. Ils sont évacués vers Baie-Comeau et les familles sont avisées. Il s’agit de personnes à mobilité réduite. L’évacuation a pour but d’éviter un déplacement en urgence, si un avis d’évacuation est déclenché.

La ministre Kateri Champagne Jourdain a annoncé que le gouvernement travaille à réactiver l’aide financière, soit une somme allant jusqu’à 1 500 $ par résidence évacuée. Les informations seront diffusées sur la page consacrée aux feux de forêt sur Québec. ca lorsqu’il sera possible d’effectuer une demande de réclamation.

De nombreux citoyens s’étaient rassemblés à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Port-Cartier pour assister au point de presse. Plusieurs nous ont confié être déçus de ne pas avoir pu poser des questions directement aux intervenants. L’incertitude est présente pour certains qui veulent retourner chez eux pour récupérer certains effets comme des médicaments.

-Collaboration Vincent Rioux-Berrouard