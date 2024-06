Feux de forêt | État de la situation fait par la SOPFEU samedi après-midi

La SOPFEU dresse le bilan des feux de forêt qui sont en activité dans les secteurs de Sept-Îles et Port-Cartier. Trois des quatre feux priorisés sont hors contrôle.

Vendredi après-midi, les feux ont gagné en intensité et se sont propagés vers le sud, se rapprochant des communautés.

Aujourd’hui, le bilan est plus positif. Certains sont toujours hors contrôle et continuent de progresser, mais un changement des vents dominants arrivant du sud-ouest pousse les flammes et la fumée vers le nord-est, ce qui limite la progression vers les communautés. Toutefois, la situation pourrait changer en fin de journée.

« Des opérations de suppression sont en cours dans cette zone dont des missions d’avions-citernes, d’arrosage héliporté », peut-on lire dans une publication Facebook de la SOPFEU. C’est pour cette raison que la SOPFEU a établi une « zone à risque » où elle demande à la population de ne pas s’aventurer.

Le commandement de ce complexe de feu sera pris en charge par une équipe de gestion feux majeurs.

L’interdiction de feux à ciel ouvert et de feux d’artifice est toujours en vigueur. Les évacuations du côté de Port-Cartier (au nord de la route 138) et la pré-alerte annoncée hier pour Gallix (Rivière Brochu) et le Lac-Labrie sont maintenus.

Bilan des quatre feux priorisés qui menacent les communautés (samedi 16 h) :

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟭𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗣𝗼𝗶𝗻𝘁-𝗱𝗲-𝗚𝘂𝗲𝘁 (à l’ouest du lac Walker près du lac Point-de-Guet)

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘃𝘂: Le travail se concentre sur la portion sud du feu qui a traversé le Lac Walker hier. Des missions d’avions-citernes et d’arrosage héliporté sont en cours.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 795,9 ha

𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Hors contrôle

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟭𝟮 – 𝗟𝗮𝗰 𝗗𝘂𝗳𝗼𝘂𝗿 (à l’est de la rivière Sainte-Marguerite et à environ 12 km au nord de Sept-Îles)

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘃𝘂: Des hélicoptères effectuent de l’arrosage sur les points chauds au sud du feu. Des missions d’avion-citerne sont prévues si la situation le requiert.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 200 ha

𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Hors contrôle

#𝗙𝗲𝘂 𝟮𝟮𝟭 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻 (à l’ouest du lac Morin et est à une distance d’environ 12 km de Port-Cartier)

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘃𝘂: Le combat se concentre sur la portion sud du feu. Des missions d’arrosage par hélicoptère lourd et d’avions-citernes sont prévues.

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 727,8 ha

𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Hors contrôle

#𝗙𝗲𝘂 𝟮23 – 𝗟𝗮𝗰 𝗠𝗼𝗿𝗶𝗻 (à l’ouest du lac à Pierre-Ouellet et est à une distance d’environ 18 km de Port-Cartier)

𝗧𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘃𝘂: Arrosage par avions-citernes

𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗳𝗶𝗰𝗶𝗲: 1,9 ha

𝗘𝘁𝗮𝘁 𝗱𝘂 𝗳𝗲𝘂: Contenu

Le feu 214 près du Lac Pétel et du Lac des Libellules (à l’ouest de la Rivière Moisie) , qui est aussi hors contrôle a maintenant une superficie de 2 179,0 hectares.