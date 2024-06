Un premier Plan directeur des parcs et espaces verts pour la Ville de Sept-Îles

La Ville de Sept-Îles a rendu public son tout premier Plan directeur des parcs et espaces verts. Il s’agira d’un outil de référence qui guidera la Municipalité dans ses décisions pour assurer le maintien et le développement des sites et des installations sportives et récréatives extérieures dans les prochaines années.

« Ça va nous aider à prendre des décisions éclairées et surtout cohérentes avec les besoins et les attentes de la population », a affirmé le maire de Sept-Îles, Denis Miousse.

« C’est un outil qu’on attendait depuis longtemps. ¸On va pouvoir mieux répondre aux différentes demandes des citoyens en leur disant quand des travaux ou améliorations sont prévus dans certains parcs », explique Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles.

Ce Plan directeur est le fruit de près d’un an de travail. Il résulte d’une démarche d’analyse et d’évaluation, effectuée par la firme BC2 en collaboration avec l’équipe du Service des loisirs et de la culture. La population avait aussi été consultée à l’automne 2023. Plus de 600 personnes avaient participé.

Moderniser les infrastructures

L’un des aspects importants de ce plan est de moderniser les infrastructures dans les parcs. Il y a une grande variété d’infrastructures, notamment sportives, à Sept-Îles, mais plusieurs sont vieillissantes, résume Noémie Gauthier. La Municipalité a déjà plusieurs projets pour cette modernisation. Il y a la réfection des terrains sportifs au parc Holliday et la construction d’un nouveau skatepark.

« On se donne 10 ans pour rafraîchir tout notre parc d’infrastructures », dit-elle.

La Ville veut aussi ajouter des aires de détentes dans les parcs. Il s’agit d’un élément manquant.

«On a des parcs [ parc Régneault et parc Livingston] avec de grands espaces où il n’y a pas d’arbres ou de mobilier qui invite à la détente. On veut rendre cela plus convivial en offrant des zones d’ombres », affirme Mme Gauthier.

Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture

En plus d’un plan d’action précisant le type d’interventions à prioriser à court et moyen termes, le Plan directeur des parcs et espaces verts met de l’avant des « projets phares » visant à bonifier les espaces et les activités. Parmi ceux-ci, mentionnons à titre d’exemple : le développement des activités hivernales, la résilience aux changements climatiques, le développement d’initiatives d’agriculture urbaine, le renouvellement de l’offre dans les parcs de voisinage, etc.

On compte 62 parcs et espaces verts sur le territoire de la Ville de Sept-Îles. Ce nombre est jugé suffisant. Toutefois, il y aura une réflexion pour voir si les secteurs en périphérie sont bien desservis.

« Actuellement, je pense qu’on a déjà beaucoup d’énergie à mettre pour maintenir ce qu’on a et les mettre au goût du jour », dit Noémie Gauthier.

La division des Parcs et espaces verts, qui relève du Service des loisirs et de la culture, est responsable de l’entretien des sites et des installations. Elle possède un budget annuel d’un peu plus de 2 millions de dollars.

La version synthèse du Plan directeur des parcs et espace verts de la Ville de Sept-Îles est

disponible en ligne.