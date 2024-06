Le Centre de services scolaire du Littoral en mode séduction

Le Centre de services scolaire du Littoral est en mode séduction pour recruter des personnes partageant ses valeurs. Il diffuse sur différentes plateformes des vidéos destinées à mieux faire connaître son organisation.

Ces vidéos, ce sont des témoignages et des histoires d’élèves et de membres du personnel qui contribuent à l’identité du Centre de services scolaires. Situé sur le territoire unique de la Basse-Côte-Nord et de l’Île-d’Anticosti, il relève d’une autre réalité.

Les histoires ne manquent d’ailleurs pas dans les établissements du Centre, notamment de personnes qui débarquaient en Basse-Côte-Nord que pour quelques mois et qui y seront restées plusieurs années.

« Il y a les missionnaires, ceux qui s’investissent, et il y a les mercenaires, qui y sont pour faire de l’argent », souligne son directeur général, Marc-André Masse.

80% du personnel provient de la Basse-Côte-Nord ou ont un conjoint/conjointe du coin, précise-t-il.

« Certains ont des modèles, suivant les traces de leurs parents, des histoires de familles, de génération en génération », renchérit-il.

Certains trouvent l’amour sur le territoire. « L’amour de gens ou de la région fait beaucoup à ce qu’ils restent. Chaque personne à sa propre histoire », soutient-il.

Marc-André Masse est content de voir que le projet de vidéos a enfin vu le jour, un projet qu’il caressait du temps qu’il était aux ressources humaines.

Les différentes capsules peuvent être visionnées sur YouTube (Centre de services scolaire du Littoral CSSL) ou via la page Facebook du Centre.