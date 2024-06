La saison s’ouvre pour l’Escale musicale de Sept-Îles

L’été sera animé sous la tente jaune du Vieux-Quai encore cette année. La programmation culturelle de l’Escale musicale s’amorce d’ailleurs ce jeudi 20 juin.

l’été des spectacles musicaux pour tous les goûts, mais aussi, en collaboration avec différents partenaires, une programmation d’activités culturelles pour animer le parc du Vieux-Quai!

« La qualité et la variété des prestations musicales seront donc encore une fois au rendez-vous cette année et le public est invité à en profiter en grand nombre (et gratuitement), du jeudi au dimanche, sous la tente jaune », souligne la conseillère en communication de la Ville de Sept-Îles, Amélie Robillard.

Pour le premier soir, c’est Deux gars Une fille qui sera en prestation, suivi, vendredi, du Duo Boréal et samedi, du Trio-Rétro-1965.

Une conférence intitulée Cultive ton bonheur lancera les Dimanches acoustiques à 14h. Les Choristes du Nord clôtureront, en soirée, la première fin de semaine de l’Escale musicale.

En plus des prestations musicales, le Service des loisirs et de la culture, en collaboration avec différents partenaires, présentera une programmation d’activités culturelles pour animer le parc du Vieux-Quai tout l’été.

L’Association de fibromyalgie de Duplessis proposera des entraînements de danse sur chaise dans le cadre des Mercredis Hop!, de 13h30 à 15h30, le 26 juin, 3 et 31 juillet et 7 août. L’activité est ouverte à tous.

Les amateurs de danse en ligne sont attendus les lundis et mardis à 19h pour des soirées animées par Daniel Ross.

PANACHE art actuel animera les pique-niques créatifs les samedis midi, du 20 juillet au 10 août, ainsi que le 24 août. Il s’agit d’une belle occasion de libérer votre créativité en participant à des projets artistiques originaux.

Des prestations et un atelier à l’intention des jeunes sont à la programmation du 11 au 14 juillet, dès 10h, sous la tente jaune, lors du Vieux-Quai en Fête.

Le festival Cinédanse s’arrêtera à Sept-Îles du 23 au 28 juillet, avec des projections, des prestations, des ateliers et des rencontres. Les détails sont sur le site cinedanse.ca.

Il est possible d’avoir la programmation complète de l’Escale musicale via le site Internet septiles.ca (onglet Loisirs et culture/Événements et festivals). Pour ne rien manquer, le public est invité à suivre la page Facebook Escale musicale, Ville de Sept-Îles.