Caribou : appui du décret fédéral par la Nation Innue

« Après plus de 5 ans d’attente pour la mise en place d’une stratégie pour la protection du caribou, la Nation Innue salue l’intervention du Canada », souligne le Chef Mike Mckenzie, chef porteur du dossier pour la Nation Innue.

Le ministre fédéral de l’Environnement, Steven Guilbeault, déposera un décret final pour la protection du caribou forestier après une période de consultation de 60 jours. Ce décret permettra de réserver certaines parties du territoire aux caribous. La Nation Innue confirme que celle-ci est conforme à la mise en œuvre des principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

La Nation pointe du doigt l’empiètement du territoire du caribou par le développement forestier, minier et hydroélectrique.

Pour la Nation innue, le modèle de foresterie actuel n’est pas durable et met à risque la survie des populations de caribou forestier. Avec les feux de forêt de plus en plus fréquents, la Nation remet aussi en question, au rythme actuel, la pérennité de l’industrie du bois.

Le chef Mckenzie rappelle que « d’autres hardes d’Atiku [de caribou] sont à risque et que ces dernières doivent également être protégées des menaces imminentes ».