Un Nord-Côtier gravit les marches du Festival de Cannes

Un Baie-Comois qui gravit les marches du prestigieux Festival de Cannes, vous pensiez cela impossible ? Sebastian Kahuna l’a réalisé en mai afin d’y présenter son nouveau film The Great Warning. Il se confie au journal Le Manic sur son expérience et ses ambitions dans le monde cinématographique.

« C’est un film récent, où on a fait la release médiatique à Cannes même. Il s’appelle The Great Warning et va bientôt être traduit en français », raconte Sebastian Kahuna avec un enthousiasme palpable.

Présenter un film à Cannes est un rêve pour tout cinéaste. Sebastian a réalisé ce rêve et plus encore.

« On a présenté le film et ça a super bien été. C’est le rêve de tous les producteurs de présenter un film à Cannes, et même juste d’être présent à Cannes, ce n’est pas très commun », exprime le producteur.

Sebastian Kahuna se démarque non seulement par son talent, mais aussi par sa détermination.

« Je pense que ça n’a jamais été fait avant dans l’histoire, un Baie-Comois qui monte les marches », raconte-t-il avec une fierté non dissimulée.

Une belle surprise

L’artiste ne se contente pas de faire acte de présence. Depuis toujours, il savait que s’il devait gravir ces marches emblématiques, ça serait pour y présenter un film, et pas seulement en tant que spectateur.

Aujourd’hui, c’est chose faite et c’était sans compter sur le destin qui lui avait réservé une surprise de taille.

« Sans que je le sache, quand je suis arrivé là-bas, j’ai découvert que deux films dans lesquels j’étais acteur étaient présentés. Un film où j’étais acteur secondaire, et The Great Warning où je suis l’un des acteurs principaux. Le film où je suis acteur secondaire, je ne savais pas qu’il était présenté, alors ça m’a vraiment pris par surprise quand j’ai vu mon nom affiché », déclare-t-il.

La consécration

Vivre le succès à Cannes est une expérience transformatrice. Une consécration pour tout cinéaste, un chemin vers son apogée.

« C’est un peu surréel. Présentement, j’analyse encore toutes les options et toutes les portes qui se sont ouvertes pendant mon séjour là-bas. Il y a un côté de moi qui se sent un peu fou de ne pas avoir fait ça avant. Mais je travaille déjà sur ma prochaine présentation pour l’année prochaine, c’est sûr que l’année prochaine, je vais être présent », dévoile l’acteur.

Professionnellement, une reconnaissance à Cannes peut toujours changer, Kahuna en est conscient.

« Le changement est important. Côté crédibilité, on marque des points. Ce sont des données publiques et les gens de l’industrie savent que ce n’est pas n’importe quel film qui est accepté. Moi, je trouve que du côté homme d’affaires dans l’industrie du film, ça va me chercher des crédits incroyables. En tant qu’acteur, je ne sais pas encore », ajoute-t-il en riant.

Projets actuels et futurs

Actuellement, il n’est pas question pour Sebastian de s’asseoir sur ses lauriers. Il est impliqué dans une production internationale d’Hollywood.

« Présentement, je filme une production internationale d’Hollywood avec des têtes d’affiche et des amis à moi extrêmement haut placés sur la scène. Mais je vais le laisser comme ça pour l’instant », dit-il mystérieusement.

L’artiste a également un autre projet dans ses cartons. « J’ai une production québécoise qui va sortir cette année que j’ai gardée secrète, tournée en français québécois, qui devrait sortir en juillet au Québec. »

Retour à Baie-Comeau

Quant à savoir s’il présentera The Great Warning à Baie-Comeau, Sebastian est enthousiaste.

« C’est fou que tu me demandes ça, je n’y avais même pas pensé. Mais oui, je pourrais présenter des films au Festival Cinoche. Ils m’avaient approché pendant la pandémie et tout avait été arrêté, alors je pourrais rouvrir cette porte-là. Sincèrement, ça m’intéresserait, ça serait beau d’avoir une occasion de présenter au public de la Côte-Nord un produit fait par un Nord-Côtier », conclut-il.

Sebastian Kahuna est un exemple éclatant de persévérance et de réussite, prouvant que même un Baie-Comois peut conquérir les sommets du septième art.