Plus de 16 000$ pour le Mini-relais pour la vie de l’école Mère d’Youville de Port-Cartier

L’école Mère d’Youville de Port-Cartier est dédiée à la Société canadienne du cancer depuis 14 ans. Depuis toutes ces années, des enseignantes sont derrière l’organisation du Mini-relais pour la vie.

L’édition 2024 s’est tenue le 6 juin dernier. L’objectif de 15 000$ a été dépassé. C’est un montant de 16 166,89$ qui a été récolté pour la cause.

Ce projet (Mini-relais pour la vie) a vu le jour grâce à des enseignantes dévouées pour qui la cause a une importance capitale. Les activités comme le pont payant tenu par les membres du personnel et le Mini-relais auquel toutes les classes de l’école participent en marchant à relais durant une journée ont permis à l’équipe-école de dépasser leur objectif », souligne Martine Dufresne, directrice de l’école Mère d’Youville.

Elle soutient que le projet permet de sensibiliser les enfants à la cause du cancer, « en plus de développer chez eux des valeurs comme la bienveillance, l’empathie et le don de soi. »

Mme Dufresne adresse un merci sincère à toutes les personnes qui ont généreusement donné, aux membres du personnel de l’école qui s’impliquent année après année et aux entreprises de la ville de Port-Cartier qui font toujours preuve de générosité.