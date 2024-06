Un plan d’acquisition de données sur le homard autour de l’île d’Anticosti

Pêches et Océans Canada (MPO) a annoncé un plan d’acquisition de données pour la zone de pêche au homard (ZPH) 17, à Anticosti. Il permettra d’évaluer si le stock peut soutenir une pêche commerciale additionnelle, tout en assurant la conservation de la ressource.

La zone 17 est un lieu privilégié tant par les pêcheurs nord-côtiers, gaspésiens que madelinots, pour le développement de la pêche du homard. C’est pourquoi l’acquisition de données précises sur le homard dans cette zone est primordiale, estime la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l’honorable Diane Lebouthillier.

Dans le cadre de ce plan, de nouveaux permis de pêche exploratoire pourraient être délivrés pour l’île d’Anticosti. Le nombre, la répartition et les critères d’attribution de ces permis potentiels restent à déterminer.

Cette annonce s’ajoute à l’émission de 25 nouveaux permis de pêche exploratoire au homard sur la Côte-Nord.

« L’annonce d’aujourd’hui est une autre étape importante pour l’avenir des pêches et de l’économie bleue du Québec. En plus des permis de pêche exploratoire sur la Côte-Nord et du plan d’acquisition de données pour le nord de la Gaspésie, ce plan pour Anticosti nous donnera de l’information importante sur le homard dans la région », affirme Diane Lebouthillier.

Des discussions entre le MPO, les Premières Nations et l’industrie auront lieu prochainement pour élaborer un plan d’acquisition de données pour la zone 17, qui sera mis en œuvre dès 2025.